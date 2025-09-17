Вучич проти всіх. Хто "інспірує" протести в Сербії – Кремль, ЦРУ чи корупція влади
Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома та дозволу редакції
У Сербії майже рік не вщухають протести, і кожен із зовнішніх гравців намагається інтерпретувати те, що відбувається, у вигідному для себе світлі.
Кремль намагається представити себе захисником президента Александра Вучича і попереджає про нібито плани Євросоюзу влаштувати у Белграді "майдан". Напередодні Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Брюссель нібито використовує річницю трагедії в Нові-Саді, щоб дестабілізувати ситуацію та поставити на чолі Сербії "слухняне європейське керівництво".
Проте сербські громадські активісти та опозиція наполягають на протилежному: за їхніми словами, саме Вучич намагається переконати Вашингтон, що Москва хоче його скинути в помсту за постачання зброї Україні.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)