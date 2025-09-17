Вучич бреше про "змову" проти нього з боку і Москви, і Заходу, тоді як насправді серби вийшли на вулиці заради свободи і справедливості

Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома та дозволу редакції

У Сербії майже рік не вщухають протести, і кожен із зовнішніх гравців намагається інтерпретувати те, що відбувається, у вигідному для себе світлі.

Кремль намагається представити себе захисником президента Александра Вучича і попереджає про нібито плани Євросоюзу влаштувати у Белграді "майдан". Напередодні Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Брюссель нібито використовує річницю трагедії в Нові-Саді, щоб дестабілізувати ситуацію та поставити на чолі Сербії "слухняне європейське керівництво".

Проте сербські громадські активісти та опозиція наполягають на протилежному: за їхніми словами, саме Вучич намагається переконати Вашингтон, що Москва хоче його скинути в помсту за постачання зброї Україні.

