Выборы в Словакии: пост-коррупционный эффект и высокие ожидания

16 марта 2019 гогда в Словакии состоялся первый тур президентских выборов, в которых со значительным отрывом от своего проправительственного соперника Мароша Шефчовича победила ультралиберальная оппозиционная кандидатка Зузана Чапутова. Второй тур президентской гонки запланирован на 30 марта, однако если учесть, что Чапутова получила в первом туре 40,5% поддержки, а Шефчович только 18,6%, результаты выглядят предрешенными. Причем победа Чапутовой на выборах может быть крайне важна не только для Словакии, но также для Украины - и даже для Евросоюза.

Стоит напомнить, что в последнее время Словакия пережила серьезную политическую «турбулентность», связанную с прошлогодним убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка и его жены. Смерть Куцяка следователи сразу же связали с его профессиональной деятельностью, поскольку он собирал информацию о коррупции, возможном сотрудничестве словацких политиков с итальянской мафией, а также махинациях при расходовании субсидий ЕС.

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Убийство борца с коррупцией привело к многотысячным протестам в Братиславе, что в свою очередь непосредственно повлияло на рейтинги правительства, которые тут же показали резкое падение. Это прямо сказалось и на выборах, поскольку в первом туре Шефчович, представитель правительственной партии «Курс – социальная демократия», получил уж совсем неутешительный результат.

Новое лицо против старой власти

Удивительно, но Зузана Чапутова появилась на политической сцене Словакии тоже ровно год назад. До этого она занималась юридической деятельностью, а именно семейным правом, но при этом в Словакии оппозиционерка известна как уверенный борец с коррупцией в правительстве. Вполне вероятно, профессиональная деятельность Чапутовой на антикоррупционном и общественном поприщах отлично сработала как электоральный инструмент, поскольку сразу после убийства Куцяка тема коррупции в словацком правительстве стала для общества крайне острой.

Соперники Чапутовой пробовали вселить в граждан недоверие по отношению к ней на том основании, что оппозиционерка некогда была сотрудницей общественной организации, получавшей гранты от «Открытого общества» Джорджа Сороса. Правые политики заявляли, что Чапутова собирается «продать Словакию Соросу и американцам», но эти вбросы практически никак не повлияли на её рейтинги.

Победа кандидата, который является абсолютно новым лицом в политике, свидетельствует прежде всего о неприятии гражданами нынешней власти, а также об усталости от «привычных лиц» в политике, которые ассоциируются у избирателя с неудовлетворительным для него состоянием дел. Чапутова не является представителем классической словацкой элиты, которой граждане больше не склонны доверять. Напротив, она резко и твердо выступает против неё, но делает это очень умно и никогда не переходя на личности.

Зузана Чапутова – весьма необычный кандидат в президенты. Её взгляды на общественную и миграционную политику несколько радикальны не только для Словакии, но и для всех стран Вышеградской Четверки. Оппозиционерка выступает за участие её страны в Глобальном пакте ООН по миграции, а также полную легализацию абортов, что нехарактерно для части стран "В4". Чапутова предлагает не только регистрировать в Словакии однополые браки, но даже более того - дать возможность таким парам усыновлять детей. Политические предложение либералки выглядят слишком радикальными для словаков, и стоит признать, что некоторых граждан они смутили, что привело к оттоку электората, но большинству избирателей после убийства Куцяка чрезвычайно импонирует тот факт, что Чапутова пообещала провести реформу судебной и правоохранительной системы. Это может показаться странным, - президент Словакии имеет достаточно ограниченные Конституцией возможности, - но как раз-таки в этой сфере у него есть определенные полномочия.

Почему победа Чапутовой важна для ЕС и Украины?

Зузана Чапутова не только выступает за членство Словакии в ЕС и НАТО, она прямо называет себя либеральным и проевропейским политиком. На фоне «ренессанса» правых сил в мире и в Европе, в том числе в части стран Вышеградской Четверки, её победа стала бы «лучиком света» на тёмнеющем полотне нынешнего Европейского союза. Если её победа станет реальностью, результаты деятельности Чапутовой могут привести к развороту негативной тенденции на радикализацию взглядов у граждан Евросоюза. Кто бы мог подумать, что именно Словакия получит шанс вернуть лидерство либеральной идеологии в Европе?

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Что не менее важно, победа Чапутовой соответствует стратегическим интересам Украины, потому что отвечая на задававшийся кандидатам вопрос об отношении к России, оппозиционерка заявила, что политика Владимира Путина является угрозой не только для Словакии, но и для всей Европы. Чапутова дружественно настроена по отношению к Украине и не приемлет курс РФ. Это означает, что в случае её победы усилиями украинской дипломатии можно будет заручиться ее поддержкой, усилив проукраинский тренд в странах Вышеградской Четверки (в которой отношения к действиям РФ существенно расходятся).

Впрочем, пока что победа Чапутовой свершившимся фактом еще не стала, всё решит второй тур. И даже если результат уже сейчас кажется очевидным, украинской дипломатии стоит воздержаться от комментирования выборов до оглашения их результата, а действовать начать сразу вслед за этим, выстраивая и углубляя сотрудничество с новым президентом.

Специально для LIGA.net