Консерваторка, которая должна быть революционеркой. Почему Япония нуждается в лидере, готовом идти против традиций

НЬЮ-ХЕЙВЕН – Впервые в истории Японии парламент избрал на пост премьер-министра женщину - Санаэ Такаичи, представительницу Либерально-демократической партии. В этом смысле Такаичи уже пошла по следам своего политического кумира – Маргарет Тэтчер, первого премьер-министра Соединенного Королевства.

Но запомнят ли ее как "железную леди" Японии, будет зависеть от ее способности справиться с тремя ключевыми вызовами: инфляцией, низким участием женщин в рынке рабочей силы и нестабильной геополитической ситуацией.

Протеже бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который был убит в 2022 году, Такаичи пообещала возродить его подход к экономической политике – так называемую "абеномику", которая использовала монетарную и фискальную экспансию, чтобы вывести Японию из десятилетий дефляции и рецессии.

Но ситуация, с которой столкнулся Абэ в 2012 году, очень отличалась от той, с которой столкнулась Такаичи сегодня.

