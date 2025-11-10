Консерваторка, яка мусить бути революціонеркою. Чому Японія потребує лідера, готового йти проти традицій

НЬЮ-ГЕЙВЕН – Вперше в історії Японії парламент обрав на прем'єр-міністерську посаду жінку - Санае Такаїчі, представницю Ліберально-демократичної партії. У цьому сенсі Такаічі вже пішла слідами своєго політичного кумиру – Маргарет Тетчер, першої прем'єр-міністерки Сполученого Королівства.

Але чи запам'ятають її як "залізну леді" Японії, залежатиме від її здатності впоратися з трьома ключовими викликами: інфляцією, низькою участю жінок у робочій силі та нестабільною геополітичною ситуацією.

Протеже колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе, якого було вбито у 2022 році, Такаічі пообіцяла відродити його підхід до економічної політики – так звану "абеноміку", яка використовувала монетарну та фіскальну експансію, щоб вивести Японію з десятиліть дефляції та рецесії.

Але ситуація, з якою зіткнувся Абе у 2012 році, дуже відрізнялася від тієї, з якою зіткнулася Такаічі сьогодні.

