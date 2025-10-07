Если человечество не колонизирует космос в течение ближайших одного-двух столетий, это может не произойти никогда

Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания

О судьбе человечества много сказано и написано, хватает и прогнозов о его будущем. Название книги Генри Ги, редактора журнала Nature, говорит само за себя: "Упадок и конец человеческой империи. Почему наш вид находится на грани вымирания" (Henry Gee, "The Decline and Fall of the Human Empire. Why Our Species is on the Edge of Extinction", 2025). Ги обобщает последнюю информацию о нашем эволюционном происхождении, развитии, текущем состоянии и возможном будущем.

Отправная точка – у всех видов на Земле ограниченное время существования, как и у любого живого существа. Виды точно так же рождаются, развиваются, размножаются, стареют и умирают. Средний возраст видов, включая виды гоминидов, составляет менее двух-трех миллионов лет. Из всех ранее существовавших видов 99% вымерли.

Наш вид существует около 300 000 лет, то есть время, казалось бы, еще есть. Однако Генри Ги утверждает, что мы можем быть ближе к вымиранию, чем мы думаем, и причин тому несколько, включая изменения окружающей среды, а также развитие самого человеческого вида. Он предполагает, что Homo sapiens исчезнет с этой планеты в течение следующих 10 000 лет.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net