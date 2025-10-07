Якщо людство не колонізує космос протягом найближчих одного-двох століть, це може не статися взагалі

Колонка була опублікована на ERR.ee, переклад з дозволу та погодження видання

Про долю людства написано та сказано багато, прогнозувань щодо його майбутнього також вистачає. Назва книги Генрі Гі, редактора журналу Nature, говорить сама за себе: "Занепад і кінець людської імперії. Чому наш вид перебуває на межі вимирання" (Henry Gee, "The Decline and Fall of the Human Empire. Why Our Species is on the Edge of Extinction", 2025). Гі узагальнює найновішу інформацію про наше еволюційне походження, розвиток, поточний стан і можливе майбутнє.

Вихідна точка – у всіх видів на Землі обмежений термін існування, як і в будь-якої живої істоти. Види точно так само народжуються, розвиваються, розмножуються, старіють і вмирають. Середній вік видів, серед яких і види гомінідів, становить менш як два-три мільйони років. З усіх видів, що існували раніше, 99% вимерли.

Наш вид існує близько 300 000 років, тобто часу, здавалося б, ще залишилося. Однак Генрі Гі стверджує, що ми можемо бути ближчими до вимирання, ніж ми думаємо, і для цього є кілька причин, серед них зміни навколишнього середовища, а також розвиток самого людського виду. Він припускає, що Homo sapiens зникне з цієї планети протягом наступних 10 000 років.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net