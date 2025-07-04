Вена – последние новости из Восточной Европы вселяют надежду на возрождение либеральной демократии. В Венгрии состоялся крупнейший в истории Будапешта гей-парад, проигнорировавший запрет авторитарного премьер-министра Виктора Орбана. А в соседней Сербии продолжаются массовые студенческие протесты против союзника Орбана – президента Александара Вучича.

Однако не стоит терять бдительность. Даже в Восточной Европе есть не менее показательные примеры отката от демократии. В частности, в Польше победа крайне правого Кароля Навроцкого на президентских выборах в июне разрушила надежды на решительное демократическое обновление.

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Как следует интерпретировать эти противоречия? Комментаторы не дают однозначного ответа, колеблясь между триумфализмом и фатализмом. Так, историк Тимоти Снайдер увидел в сербских протестах "новую надежду на демократизацию", философ Славой Жижек описал их как попытку "создать условия для новой политики", а вице-президент Европейского парламента Нику Штефануца назвал будапештский прайд "выбором того, какое будущее Европы мы хотим построить и защитить".

Что касается Польши, то социолог Кшиштоф Катковский в журнале Jacobin предложил типичный подход: победа Навроцкого – это признак "более глубокого кризиса либерального порядка после 1989 года... все больше подрываемого радикальными альтернативами".

Все эти оценки пытаются представить отдельные события как симптомы более широких тенденций, отражая нашу коллективную тоску по широкому контексту, который объяснил бы нынешний политический момент.

Либералы, конечно, жаждут любого намека на то, что популистская "волна" отступает, поскольку верят в прогрессивную идею, что дуга истории склоняется к справедливости. Но когда факты перестают подтверждать эту оптимистичную историю, либералы быстро впадают в отчаяние, считая, что их демократия балансирует на грани краха. Причиной этого обычно считают либо некомпетентность элит, либо манипулируемость (или просто "жалкое состояние") широких слоев электората.

Однако ни триумфализм, ни фатализм не объясняют реальную динамику.

Более взвешенный анализ показывает, что дуга истории вообще не сгибается – она застряла.

Мы находимся в состоянии идеологической "окопной войны" между двумя мощными и выносливыми политическими лагерями. Какую страну ни возьми, электоральная поддержка либерально-демократической политики примерно равна поддержке авторитарных правых.

В таких странах, как Польша, эта война на истощение продолжается уже десятилетиями. Если бы на выборах победил либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, он стал бы самым прогрессивным главой государства со времен 1989 года. Вместо этого поляки получили самого консервативного президента за всю посткоммунистическую историю.

Речь идет не просто о "поляризации" – этот термин подразумевает симметричный экстремизм.

Проблема глубже: платформа правых, хотя и действительно популярная, часто тревожно иррациональна: больше добычи ископаемого топлива несмотря на климатическую катастрофу; антипрививочная риторика во время пандемий; истерия по поводу мигрантов на фоне демографического спада; экономическая изоляция (такая как Brexit) в ответ на рост глобальной конкуренции. Либералам трудно не противостоять этим идеям решительно – даже если это углубляет идеологический раскол.

Все обнадеживающие сценарии имеют одну общую черту: они возникают в странах, где авторитарные лидеры явно не справились с вызовами. Чего, в сущности, и следует ожидать от движений, основанных на противоречивых идеологических принципах.