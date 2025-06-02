Украина — важный партнёр Польши в экономике. Игнорирование Украины грозит потерями и ослаблением ее собственной безопасности

Навроцкий — следующий президент Польши.

Это был базовый сценарий, который мало меняет приоритеты Украины. Результаты первого тура свидетельствовали, что другой исход крайне маловероятен. Разве что произошло бы чудо...

При любом развитии событий мы должны делать своё — последовательно формировать в польском обществе прагматичное понимание ценности политики добрососедства с Украиной, через демонстрацию последствий обратного подхода.

Расширяя экономическое сотрудничество с Румынией, инвестируя в переработку сырья в Украине и развивая транзит через наших южных соседей, мы не только покажем, к каким последствиям для экономики Польши приведёт недоброжелательная политика в отношении Украины, но и перейдём к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью.

Это позволит торговать с миром товарами для конечного потребления, которые удобно упаковываются/собираются, долго хранятся и отлично транспортируются любыми маршрутами и видами транспорта.

Не говоря уже о том, что это — новые рабочие места в Украине, больше поступлений в бюджет и доходов украинскому бизнесу.

Кроме того, перевалка традиционных аграрных товаров через порты Румынии и Болгарии быстро покажет полякам, какие экономические убытки они понесут на не полученных деньгах в логистике и продаже топлива.

Также чувствительной темой для правых остаётся вопрос безопасности.

Важно доносить информацию о береге, на котором поляки могут защищать себя на собственной территории, если Украина не будет должным образом поддержана в отпоре москалям.

Мы должны системно и последовательно строить конструктивное двустороннее сотрудничество с поляками.

В критический момент 2022 года Анджей Дуда принял правильные решения.

Нам нужно создать условия, при которых Навроцкий и каждый член PiS будут поступать так каждый раз, когда будет подниматься украинский вопрос…

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