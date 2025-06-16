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В 1980-х годах много говорили о "Звездных войнах" президента США Рональда Рейгана – или, официально, о Стратегической оборонной инициативе. Согласно плану предполагалось создание в космосе системы противоракетной обороны для отражения возможных атак противника, то есть Советского Союза. Однако реализация оказалась сложной, и проект был отложен. И все же он имел одно полезное последствие – СССР начал тратить большие средства на создание симметричного ответа. Расходы были значительны, и "Звездные войны" фактически стали одной из причин крушения советского государства.

Теперь – новые времена и новый план: строительство "Золотого купола" для защиты США, объявленное Дональдом Трампом.