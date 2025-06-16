Колонку спочатку було опубліковано на ERR.ee, переклад та публікація з відома та дозволу видання





У 1980-х роках багато говорили про "Зоряні війни" президента США Рональда Рейгана – або, офіційно, про Стратегічну оборонну ініціативу. Згідно з планом передбачалося створення в космосі системи протиракетної оборони для відбиття можливих атак супротивника, тобто Радянського Союзу. Однак реалізація виявилася складною, і проєкт відклали. Та все ж він мав один корисний наслідок – СРСР почав витрачати великі кошти на створення симетричної відповіді. Витрати були значні, і "Зоряні війни" фактично стали однією з причин краху радянської держави.

Тепер – нові часи й новий план: будівництво "Золотого купола" для захисту США, оголошене Дональдом Трампом.