2017: год окончательного расставания Украины с "пост-совком"

Журналист Александр Кочетков прогнозирует неизбежность досрочных выборов из-за нарастания политического кризиса и кризиса доверия власти





В экономическом смысле 2017 год будет тяжелым. Очень тяжелым. Причем схожие проблемы дефицита средств будут испытывать и простые украинцы, и олигархи. Хотя и на разном уровне, разумеется.

В общественно-политическом смысле 2017 год определит и зафиксирует шансы Украины на побег из "пост-совка".

Усилятся скрытые центробежные течения, обусловленные вынужденной необходимостью регионов самостоятельно искать выход из экономических трудностей. Уже сейчас Киев контролирует ряд регионов лишь условно, на уровне олигархического договорняка.

Досрочные выборы в Верховную Раду выглядят неизбежными. Большинство политических сил уже ведут открытую избирательную кампанию в СМИ.

Воспрепятствовать досрочным парламентским выборам могут только досрочные президентские. Убежден, что в этом году мы потеряем Порошенко как президента. И если он не уйдет по причине внезапного ухудшения здоровья, то этот уход будет весьма мучительным - и для страны, и для самого Петра Алексеевича: с закулисными торгами, шантажом, экстремистскими выпадами противоборствующих сторон.

Так что, скорее всего, пройдут досрочные парламентские выборы, затем Порошенко начнет терять фактическую власть, формально оставаясь при должности, а досрочные президентские выборы оттянутся на будущий год. Если они вообще состоятся - в процессе кризиса власти предстоят серьезные дискуссии о реформе системы, в том числе, необходимости поста Президента как такового.

Европа займет позицию едва сдерживаемого раздражения Украиной - такая всем недовольная теща, постоянно тыкающая зятю: уж лучше бы моя дочь вышла за настоящего мужика, нефтяника, который так за ней ухаживал.

Штаты поначалу сблизятся с РФ, естественно, в ущерб Украине, но затем, после нескольких кидков, от которых идейный чекист Путин не сможет удержаться, начнется новый виток противостояния. Причем приступы военной эскалации будет не только на Ближнем Востоке, но и в Украине. Однако серьезной агрессии ожидать не стоит - ее еще надо заслужить своими успехами в построении цивилизованной страны.

Противоборство в Украине будет складываться, в основном, между разными течениями "бывших", то есть, тех политиков, которые уже были во власти. Но, очень надеюсь, в борьбе за судьбу Украины начнет участвовать и гражданское общество в рамках нового Общественного Договора. Пророссийские силы тоже поднимут голову, перестанут маскироваться и станут заметным элементом политического пейзажа.

По сути, предстоит последняя фаза агонии "совка". Вопрос только в том, сможет ли его агония утащить в могилу и нас.

Александр Кочетков

политический аналитик, журналист

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