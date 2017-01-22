Спасибо Америке за грандиозность ее ошибок
22.01.2017 12:31
Сергей Бережной
Не учите Америку демократии. Учитесь на ее ошибках сами. Так будет вернее.
Уроки имеют смысл не тогда, когда их дают, а тогда, когда их берут. Когда в них появляется потребность, желательно осознанная. Когда человек (или общество) понимает, какого именно урока ему не хватает, он (или оно) находит и учителя - человека, книгу или опыт.
А понять, чему именно ты должен научиться, проще всего после того, как ты сам вляпался, врезался, накосячил, наворотил и вообще тотально облажался - и, что еще более важно, понял, что это именно твой собственный результат, а не просто недруги подгадили или карта подлая неправильно легла.
Избрание Януковича президентом и снисходительное отношение к его бандюкастым шалостям было для нашей страны одной из крупнейших ошибок. А ее осознание и исправление стало одним из важнейших уроков. И не только для Украины, прошу заметить. Этот урок еще не вполне усвоен, экзамен не сдан, иммунитет не выработан. Надежной защиты от приведения во власть клинических идиотов, циничных популистов и самозабвенного ворья у страны пока нет. Зато есть осознанное желание такую защиту выстроить.
Америка движется совершенно в том же танце - от совершенной ошибки к ее осознанию, потом исправлению - и затем созданию очередной линии защиты от дурака. Сенатор от Висконсина Джозеф Маккарти, президент США Ричард Никсон - они были в той или иной степени провалами демократической системы: провалами совершёнными, выявленными и исправленными. Shit happens, folks.
Дональд Трамп такой ошибкой пока не стал, он пока ею только выглядит. Если очень повезет, он ею и не станет - сработают системы сдержек и противовесов, системы, направленные на обеспечение ответственности должностного лица (потому что принцип ответственности убийственнен именно для популизма). Но если эти системы не сработают, и у американского общества, и у нас будет мощный и очень наглядный стимул взять дополнительные уроки. Повысить сопротивляемость политического организма. Усилить иммунитет общества к художественному свисту. Закрыть выявленные прорехи системы.
Это точно не будет только американский урок. Пример Трампа предельно ясно показал, насколько уязвим нынешний мировой порядок как система. Как бы ни развивался сюжет дальше, мир больше не может и не будет рассматривать США как главную опору глобальной безопасности - потому что эта опора качнулась именно в тот момент, когда ее незыблемость была критически важна. Сколько бы Трамп ни свистел на тему "вернуть Америке величие", мгновенным результатом его избрания стала утрата прежней уверенности в том, что Америку можно считать надежным партнером. Это не очень похоже на "величие". Это больше похоже на крупный ущерб для репутации сверхдержавы.
И это тема одного из важнейших уроков, который нам всем придется тщательно прорабатывать в ближайшие годы. Мир безусловно осознал необходимость перехода в новое состояние, потому что нынешнее потеряло устойчивость. Теперь нужно искать подходящих учителей - людей, книги и опыт, - и делать их знание своим. И использовать для проектирования новых опорных моделей.
Для Украины, которая провозгласила целью перезапуск своего государства на принципах реальной, а не прежней имитационной демократии, критически важно взять этот урок вместе со всем мировым сообществом. Мы и сейчас-то сильно отстаем, а когда мир начнет движение к новым концепциям, мы с нашим традиционным неумением наверстывать упущенное рискуем оказаться вообще вне этого движения. Будем самозабвенно строить паровые машины в то время, как весь мир перейдет на квантовые компьютеры.
Глобальный вызов не спрашивает, хочешь ты его принимать или нет. Это проверка на прочность, которую мы или пройдем, или провалим. И для того, чтобы этот экзамен все-таки сдать, нужно учиться на ошибках - своих и чужих.
Поэтому спасибо великой Америке за грандиозность ее ошибок - в таком масштабе все будет видно очень хорошо. Смотрим и делаем выводы.
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А понять, чему именно ты должен научиться, проще всего после того, как ты сам вляпался, врезался, накосячил, наворотил и вообще тотально облажался - и, что еще более важно, понял, что это именно твой собственный результат, а не просто недруги подгадили или карта подлая неправильно легла.
Избрание Януковича президентом и снисходительное отношение к его бандюкастым шалостям было для нашей страны одной из крупнейших ошибок. А ее осознание и исправление стало одним из важнейших уроков. И не только для Украины, прошу заметить. Этот урок еще не вполне усвоен, экзамен не сдан, иммунитет не выработан. Надежной защиты от приведения во власть клинических идиотов, циничных популистов и самозабвенного ворья у страны пока нет. Зато есть осознанное желание такую защиту выстроить.
Америка движется совершенно в том же танце - от совершенной ошибки к ее осознанию, потом исправлению - и затем созданию очередной линии защиты от дурака. Сенатор от Висконсина Джозеф Маккарти, президент США Ричард Никсон - они были в той или иной степени провалами демократической системы: провалами совершёнными, выявленными и исправленными. Shit happens, folks.
Америка, как и Украина, учится на своих провалах: от совершенной ошибки переходит к ее осознанию, потом исправлению - и затем создает очередную линию защиты от дурака
Дональд Трамп такой ошибкой пока не стал, он пока ею только выглядит. Если очень повезет, он ею и не станет - сработают системы сдержек и противовесов, системы, направленные на обеспечение ответственности должностного лица (потому что принцип ответственности убийственнен именно для популизма). Но если эти системы не сработают, и у американского общества, и у нас будет мощный и очень наглядный стимул взять дополнительные уроки. Повысить сопротивляемость политического организма. Усилить иммунитет общества к художественному свисту. Закрыть выявленные прорехи системы.
Это точно не будет только американский урок. Пример Трампа предельно ясно показал, насколько уязвим нынешний мировой порядок как система. Как бы ни развивался сюжет дальше, мир больше не может и не будет рассматривать США как главную опору глобальной безопасности - потому что эта опора качнулась именно в тот момент, когда ее незыблемость была критически важна. Сколько бы Трамп ни свистел на тему "вернуть Америке величие", мгновенным результатом его избрания стала утрата прежней уверенности в том, что Америку можно считать надежным партнером. Это не очень похоже на "величие". Это больше похоже на крупный ущерб для репутации сверхдержавы.
И это тема одного из важнейших уроков, который нам всем придется тщательно прорабатывать в ближайшие годы. Мир безусловно осознал необходимость перехода в новое состояние, потому что нынешнее потеряло устойчивость. Теперь нужно искать подходящих учителей - людей, книги и опыт, - и делать их знание своим. И использовать для проектирования новых опорных моделей.
Мир безусловно осознал необходимость перехода в новое состояние, потому что нынешнее потеряло устойчивость.
Для Украины, которая провозгласила целью перезапуск своего государства на принципах реальной, а не прежней имитационной демократии, критически важно взять этот урок вместе со всем мировым сообществом. Мы и сейчас-то сильно отстаем, а когда мир начнет движение к новым концепциям, мы с нашим традиционным неумением наверстывать упущенное рискуем оказаться вообще вне этого движения. Будем самозабвенно строить паровые машины в то время, как весь мир перейдет на квантовые компьютеры.
Глобальный вызов не спрашивает, хочешь ты его принимать или нет. Это проверка на прочность, которую мы или пройдем, или провалим. И для того, чтобы этот экзамен все-таки сдать, нужно учиться на ошибках - своих и чужих.
Поэтому спасибо великой Америке за грандиозность ее ошибок - в таком масштабе все будет видно очень хорошо. Смотрим и делаем выводы.
Сергей Бережной,
политический обозреватель ЛІГА.net
политический обозреватель ЛІГА.net
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