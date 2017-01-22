Спасибо Америке за грандиозность ее ошибок

Не учите Америку демократии. Учитесь на ее ошибках сами. Так будет вернее.

Америка, как и Украина, учится на своих провалах: от совершенной ошибки переходит к ее осознанию, потом исправлению - и затем создает очередную линию защиты от дурака

Мир безусловно осознал необходимость перехода в новое состояние, потому что нынешнее потеряло устойчивость.

Сергей Бережной,

политический обозреватель ЛІГА.net

