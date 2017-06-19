Коррупция от создания "антикоррупционных палат" не пострадает

Законопроект об антикоррупционных палатах коррупционерам совершенно ничем не грозит, считает эксперт Центра противодействия коррупции





На этой неделе парламент должен был бы принять закон про антикоррупционный суд. Это - обязательство Украины перед МВФ, закрепленное в последнем меморандуме, а также - обещанный президентом Порошенко “важный этап антикоррупционной реформы”. Но этого не произошло .

Власти Украины намеренно затягивают процесс, параллельно тестируя реакцию партнеров на кардинально другую идею: подменить отдельный независимый суд антикоррупционными палатами в нереформированных и часто коррумпированных местных судах.

Близкие к АП политики, включая генерального прокурора Луценко, предлагают “не тратить время” на создание нового независимого и компактного суда “с нуля”, а поручить рассмотрение всех коррупционных дел действующим судьям. Всех дел в прямом смысле слова: и мелких административных правонарушений, связанных с коррупцией, и преступлений, расследуемых не только НАБУ и САП, но и Генпрокуратурой, СБУ и Нацполицией. Таким образом удастся избежать продолжительного конкурсного отбора, а также сохранить монопольное политическое влияние на переодетых в антикоррупционеров старых судей.

Эти идеи и легли в основу законопроекта №6529 авторства народного депутата от Блока Петра Порошенко Сергея Алексеева. Проект предлагает отказаться от создания Высшего антикоррупционного суда, отменив соответствующую норму в президентском Законе “Про судоустройство и статус судей”.

Законопроект ставился на голосование для включения в повестку дня сессии сразу после регистрации. Но - не удалось, хотя президентская фракция и фракция Народного Фронта практически полным составом проголосовали “за”. Для сравнения, другой законопроект - "Про антикоррупционные суды" (№6011) авторства Сыроид, Соболева, Найема, Залищук, Лещенко и Крулько - уже четыре месяца пылится в Раде. Спикер не ставил его на голосование, а профильный комитет - не рассматривал. Что является еще одним подтверждением тому, какая из идей, при острой необходимости, найдет в Раде поддержку.

Что еще предлагается в законопроекте Алексеева?

Первое: отказ от набора судей через независимый конкурс. Стать антикоррупционным судьей можно будет проторенной дорожкой - по процедуре традиционного набора в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей". Именно так сейчас проходит конкурс в Верховный Суд. Несмотря на относительную прозрачность процесса, результат уже сейчас видится неутешительным. Высшая квалифкомиссия, ответственная за конкурс, пропустила в его финал более ста кандидатов (треть от всех финалистов) с сомнительной репутацией, а теперь успешно преодолевает вето Общественного совета, оценивающего добропорядочность кандидатов.

Для апеляционноий инстанции законопроект вообще не предусматривает нового набора антикорупционних судей. Этих судей будут избирать собранием судей каждого апелляционного суда из числа судей этого суда. Более того, выбор антикоррупционных судей будет происходить под контролем председателя суда, ведь именно он будет иметь полномочия предлагать кандидатуры в подконтрольном ему суде.



Идея антикоррупционных палат позволяет сохранить именно то, что должен был ликвидировать новый антикоррупционный суд - зависимость судей от политических игроков.

Такой подход к укомплектованию палат позволит судебно-политическим кланам сохранить влияние на будущее антикоррупционное судопроизводство. То есть идея антикоррупционных палат позволяет сохранить именно то, что должен был ликвидировать новый антикоррупционный суд - зависимость судей от политических игроков. Однако Международный валютный фонд требует от Украины другого: не просто создания антикоррупционного суда, но и дополнительных гарантий независимого отбора антикоррупционных судей, в том числе через участие международных экспертов в процедуре отбора. ЕС также выразил готовность рекомендовать экспертов для участия в этом процессе.

Второе: специализировать действующих судей в антикоррупции вместо набора новых. “Специализировать” будут на сборах судей, т.е. голосами тех, кто сейчас тормозит рассмотрение дел, расследованных НАБУ.

Такая специализация не решает проблемы оперативного и независимого судопроизводства для дел по топ-коррупции, и вот почему.

В местных судах не хватает 2500 судей. По состоянию на конец 2016 года в Украине более 200 судов, где количество судей, которые не имеют права осуществлять правосудие (в частности, из-за истечения срока полномочий) составляет 50% и более.

Таким образом, в одной трети местных судов не хватает 50% или более процентов судей.

По меньшей мере треть местных судов Украины не сможет выделить судей для антикоррупционной специализации и не будет иметь возможности рассматривать коррупционные дела; либо же, выделив таких судей, утратит способность осуществлять правосудие по другим делам.

По меньшей мере треть местных судов Украины не сможет выделить судей для антикоррупционной специализации и поэтому не сможет рассматривать коррупционные дела

Работа старых судей в качестве антикоррупционных подается законопроектом как промежуточное решение, но на практике может затянуться на неопределенный срок. Ведь точных дедлайнов для объявления новых конкурсов на должности антикоррупционных судей проект не устанавливает. Зато ставит в зависимость объявление таких конкурсов от Государственной судебной администрации, глава которой избежал люстрации. Этот же орган сможет устанавливать количество должностей антикоррупционных судей, что позволит затянуть этот процесс на неограниченное время.

Третье: законопроект предусматривает, что антикоррупционные судьи не освобождаются от обязанностей следственных судей по всем категориям дел. Таким образом, эти судьи все равно вынуждены будут откладывать рассмотрение дел о коррупции из-за выполнения обязанностей следственного судьи. Антикоррупционная специализация не обеспечит оперативного рассмотрение коррупционных дел из-за наличия у судей других нагрузок.

И последнее. Антикоррупционные палаты не будут существовать автономно, у них не будут собственного аппарата, они не смогут избегать внешнего давления и утечек. А специализированные судьи не получат высоких зарплат, дополнительных гарантий защиты и независимости - потому что этого законопроект не предусматривает.

По-сути, ключевая идея, заложенная в данный проект, звучит примерно так: давайте не будем ничего менять и создавать, а просто развесим новые таблички на кабинеты действующих судей.



Идея, заложенная в законопроект, звучит примерно так: давайте не будем ничего менять, а просто развесим новые таблички на кабинеты судей.

Похоже, идея с антикоррупционными палатами и в самой АП не рассматривается серьезно - уж слишком это очевидная профанация. И законопроект Алексеева был нужен только для того, чтоб подменить предмет дискуссии, переключив его с конкретных механизмов и процедур создания независимого антикоррупционного суда на “быстрые решения” в виде палат или специализации. А поскольку отвечать на участившиеся прямые вопросы американцев и европейцев о перспективах антикоррупционного суда как-то надо, почему бы не увести их в совсем другую сторону - к обсуждению заведомо проигрышной и ничего не меняющей концепции вместо той, которую в упор не хотят видеть советники президента по судебной реформе?

Анастасия Красносильская

юрист, эксперт по адвокации Центра противодействия коррупции



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