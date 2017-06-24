Время оживающих анекдотов: Сходил бы ты, братец, в православие!

Борис Кожезамов продолжает традицию субботних ироничных комментариев по мотивам актуальных новостей





А бывает так, что при реинкарнации анекдот сильно теряет в веселости. То есть, действительность, проросшая из анекдота, уже не смешна, а зачастую и вовсе печальна. Вот, например, как в приведенном ниже случае.

"В Крыму призывная комиссия потребовала от призывника - Свидетеля Иеговы предоставить документ об отказе от своей веры и переходе в другую веру…" - (Из сети)

Еще раз, если кто не понял: в оккупированном Россией Крыму от призывника, желающего вместо службы в российской армии пройти альтернативную гражданскую службу (что разрешено законодательством РФ), власти потребовали справку о смене веры.

Дело в том, что призывник является последователем Свидетелей Иеговы, конфессии, недавно официально запрещенной в России. Абсурдная ситуация сама по себе являлась бы анекдотом, если бы не вполне реальный тюремный срок, грозящий парню.

В общем, остается только скомандовать населению империи третьего мира согласовывать цвет глаз в зависимости от принадлежности к конкретному административному округу и ввести получение вместе с налоговым номером личного отпечатка указательного пальца правой руки. И все эти экзерсисы, ясное дело, будет заверять районный батюшка, прикладывая к бумаге вместо печати обмакнутый в елей наперсный крест.

А ведь легкость, с которой чиновник полагает, что может управлять не только людьми, но и чуть ли не мирозданием, на самом деле задана поведением альфа-самца.

Анекдот, выглядящий в данном случае просто инструкцией для бахчисарайского военкома, рассказал в свое время сам Путин. И рассказал он его - кому бы вы думали? Жванецкому! Да-да, именно Путин Жванецкому, а не наоборот.

Михал Михалыч на своих концертах неоднократно рассказывал об этой истории, случившейся на открытии театра Et Cetera. Но надо отдать должное Жванецкому - после весны 2014 года он этот рассказ из своих выступлений изъял.

Приходит молодой еврей к раввину и говорит:

- Ребе, я хотел спросить у вас. У меня есть девушка, которая меня любит и я её люблю, но мы бедные. Она бедная, и я бедный - как же я могу жениться на ней? Что же мы будем множить бедность? Ни вам помогать, никому помогать не сможем. Как можно так? Есть девушка побогаче, я её не люблю, но она меня любит. Может мне жениться на ней? Будут деньги, мы сможем помогать людям.

Раввин говорит:

- Всё, женись на богатой!

Тот исчез на месяц, потом приходит опять:

- Ребе, я вот тут подумал: ну что я буду жениться на богатой? Я ж её не люблю! Ну мы ж будем мучиться. Может мне жениться на бедной и просто жить счастливо - радоваться жизни, детей растить?

Раввин говорит:

- Ладно, женись на бедной.

Тот ушёл, но через месяц опять приходит. Ребе с порога ему говорит:

- Слушай, а ты не пробовал перейти в православие?

Вот уж действительно: заставь диктатора богу молиться...



Борис Кожезамов

нарочно для LIGA.net

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