Китайский ключ к решению северокорейской проблемы

Прекращения северокорейской ядерной программы можно добиться уступками Китаю и гарантиями его регионального политического доминирования





На минувшей неделе, демонстрируя наглое игнорирование новых, более жестких санкций ООН, режим северокорейского лидера Ким Чен Ына выпустил баллистическую ракету в сторону острова Хоккайдо на севере Японии. Это уже второй запуск ракет над Японией за менее чем три недели. Однако данный шаг Кима говорит вовсе не о том, что санкции не работают, а о том, что они до сих пор остаются недостаточно жесткими.

Новые санкции ограничивают импорт нефти, запрещают экспорт текстильных изделий и наказывают несколько северокорейских государственных учреждений. Но после ответа Кима эти санкции следует ужесточить еще сильней, полностью прекратив всю торговлю с Северной Кореей, в том числе целиком приостановив ее импорт топлива.

Северная Корея является одним из самых закрытых государств в мире. Закрытость стала проклятием для страдающего уже долгие годы северокорейского народа, но она играет на руку стратегии санкций, потому что достаточно участия лишь одной страны, чтобы санкции сработали. Эта страна - Китай.

С точки зрения экономики, Китай - это единственная страна, которая реально имеет значение для КНДР, поскольку Китай контролирует примерно 90% внешней торговли Северной Кореи и почти полностью обеспечивает ее топливом. При этом на экономике Китая новые санкции едва ли скажутся: для гигантского соседа КНДР размер ее годового ВВП - мизерные $28 млрд - представляет собой не более чем ошибку при округлении.

Из-за отсутствия реальных коммерческих альтернатив и огромной асимметрии в силе между Северной Кореей и теми, кто вводит против нее санкции, ужесточение режима санкций загонит страну в угол. Вопрос в том, вызовут ли экономические трудности КНДР изменения в ее ядерной политике. И хотя невозможно дать ответ с полной уверенностью, оценка экономической базы ядерной программы КНДР наводит на мысль о том, что это возможно.

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Вопреки популярным представлениям, ядерное оружие - это оружие для бедных. По сравнению с обычными видами вооружений оно стоит невероятно дешево. Более того, именно эта логика заставила СССР заниматься масштабным наращиванием ядерного потенциала. Советские лидеры понимали, что не могут конкурировать с намного более богатой Америкой в гонке обычных вооружений, поэтому они сосредоточили ограниченные ресурсы страны на создании ядерного арсенала с потенциально огромной разрушительной силой.

Аналогичным образом КНДР сосредоточилась на ядерном, а не обычном, вооружении, потому что это позволяет ей уменьшить тяжесть выбора между пушками и маслом. Более того, есть сообщения о признаках оживления в экономике КНДР: на рынках множество товаров, строятся новые здания. Это означает, что надо ужесточать санкции для повышения экономической цены, которую режим должен заплатить за свою ядерную программу.

Даже если Северная Корея не изменит свою политику, тотальная экономическая изоляция может привести к прекращению ядерной программы страны, потому что посеет семена внутренних разногласий и, в конечном итоге, спровоцирует крах режима. Однако это именно тот исход, которого надеется избежать Китай, и именно в этом главная причина, почему он пока выступает против дальнейшей эскалации санкций.

Китай обеспокоен тем, что крах режима Кима может спровоцировать масштабный кризис беженцев: миллионы корейцев начнут переходить китайскую границу в поисках еды, крова и безопасности, в результате обрекая Китай на значительные экономические и социальные издержки. Кроме того, китайское руководство опасается потери северокорейского буфера, который отделяет от Китая американские войска, размещенные в Южной Корее. В китайских политических кругах распространено убеждение, что втайне США жаждут новой Корейской войны, чтобы создать единую, дружественную Америке Корею на китайской границе. Значение этой тревоги не следует недооценивать.

Администрация президента США Дональда Трампа осознает ключевое значение Китая для любой стратегии сдерживания ядерных амбиций КНДР. Но пока что США полагаются на тактику угроз, например, грозя приостановить торговлю между двумя странами (ее объем составляет $650 млрд) с целью убедить Китай начать сотрудничать. Но это не кнут и не дубина, а бумеранг, который ударит по Китаю, а затем тут же вернется и ударит по США.

Вместо этого нужны пряники. Для того чтобы убедить Китай в необходимости экономической изоляции КНДР, от международного сообщества потребуется выработка некоего соглашения, описывающего взаимные действия на случай краха режима с учетом основных тревог Китая, которые следует успокоить.

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Прежде всего, все международное сообщество, но особенно США, должны безоговорочно пообещать не стремиться к изменению природы северокорейского режима. Это означает, что, если режим Кима рухнет, США не будут добиваться воссоединения страны. Вместо этого, Китай должен будет взять на себя роль главного политического опекуна над Северной Кореей в случае, если там возникнет политический вакуум. Что бы ни случилось, войска США и Южной Кореи не должны пересекать 38-ю параллель.

Для того чтобы убедить Китай ввести санкции, потенциально способные разрушить режим, потребуются еще и экономические обязательства: все международное сообщество, а особенно США, Япония и Южная Корея, должны обязаться взять на себя часть колоссальных издержек, связанных с приёмом беженцев и восстановлением экономики Северной Кореи. Из-за географической близости и исторических связей с КНДР Китай неизбежно будет нести значительную часть этих издержек, но стране нужны гарантии, что ей не придется нести их в одиночестве.

Надо признать, что такой подход отчасти напоминает подходы, выбранные на Ялтинской конференции 1945 года, где лидеры СССР, Великобритании и США разделили послевоенную Европу на геополитические сферы влияния. Это означает, что можно ожидать моральных и идеологических возражений.

Но сейчас настало время реализма. Ядерная угроза со стороны КНДР является серьезной и безотлагательной, она требует решительного ответа. Не время сдерживаться условностями и идеологией; пора начать делать абсолютно все, что потребуется, для смягчения ядерной напряженности и защиты жизни тех, кто попал под прицел режима Кима.

Китай - это единственная страна, у которой есть сила, способная заставить Северную Корею изменить свою ядерную политику. Усилия по убеждению китайцев применить эту силу должны стать главным приоритетом мировых лидеров.

Яшен Хуан

профессор Глобальной экономики и менеджмента

в Школе менеджмента Слоун при Массачусетском технологическом институте

Copyright: Project Syndicate, 2017