Дело Умерова: Это не приговор, это показательная расправа

Лариса Волошина о приговоре оккупантов Ильми Умерову





Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров назван "виновным в сепаратизме" за несогласие с аннексией Крыма. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, плюс на два года запретили заниматься публичной и преподавательской деятельностью.



Что характерно, оккупационный прокурор просил для Умерова 3,5 года условно. Суд "взял повышенные обязательства" и лишил свободы пожилого человека, у которого масса хронических заболеваний.

Это не приговор. Не стоит обманываться. Мы видим продолжение пыток, покушение на убийство.

Читайте также: "До встречи в Гааге": Умеров произнес заключительное слово

Таким образом страна-оккупант создает пример показательной расправы в назидание другим. Недавно у меня в эфире представитель международной правозащитной организации утверждала, что происходящее в Крыму - это преследование несогласных. Мол, расовая дискриминация - это такая фигура речи. Россия давит на несогласных, а так как крымские татары высказывают несогласие с оккупацией Крыма, по ним каток репрессий прокатывается в первую очередь.

Приговор Ильми Умерову полностью опровергает слова представительницы правозащитной организации. Российская Федерация планомерно уничтожает крымскотатарскую и украинскую политические и субъектные группы. "Несогласные" - это в России. А на оккупированных территориях - украинские граждане, которых преследуют за принадлежность к государству, нации, народу. Их выдавливают, сажают, пытают, похищают за то, что они осознают, что находятся в оккупации, и не перестают об этом говорить. Если бы Ильми Умерову, Ахтему Чийгозу, Николаю Семене просто не нравились Путин, Аксенов, Константинов и они высказывали недовольство их деятельностью, приговоров могло бы и не быть.

Задача украинцев - не забывать, что наши сограждане четвертый год находятся в оккупации.

Один из новых русских пропагандистских трендов - представить все происходящее в Крыму как общее для России давление на инакомыслящих. Приравнять позицию российского либерала, который считает, что лучше демократия, чем путинизм, и лучше Навальный, чем Путин, к позиции украинских граждан, которые продолжают считать себя оккупированными и не желают вливаться в российские провластные или оппозиционные группы. Это как раз тот акцент, который тщательно обходят вниманием и международные правозащитники, и околокремлевская либеральная тусовочка.

Задача украинцев - никогда не забывать, что наши сограждане четвертый год находятся в оккупации. Они разные. Кто-то отравлен пропагандой и дезориентирован. Кто-то, как Ильми Умеров, сохраняет ясность ума и адекватное понимание происходящего, постоянно делая акцент на факте оккупации. Российская пропаганда вытравливает этот факт из сознания жителей захваченных территорий. Точно так же, как она прячет этот факт от осознания гражданами свободной Украины.

Это не Ильми Умерова сегодня приговорили к колонии. Это каждому из нас зачитали приговор.

Лариса Волошина

психолог, журналист, блогер

Читайте также: Рефат Чубаров: Россия приговорила Умерова к смерти

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.