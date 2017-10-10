Да здравствует финансовый мониторинг

Контроль за легальностью банковских вкладов - общепринятая практика для сдерживания коррупции, утверждает Сергей Фурса

Если против реформы не протестуют, значит, она не работает.

Именно такой тест проходит сейчас реформа финансового мониторинга, которая тихой сапой внедрилась в Украине. Без шума и пыли.И тут началось.

Касалось это как олигархов, так и персон помельче.

Защитники бабушек встали в строй требовать прекратить издеваться над украинскими гражданами. Ведь как так можно - требовать у людей показать происхождение их доходов. Это ведь немыслимо. Ведь как так можно - ограничивать наличные расчеты. Это ведь геноцид. Теперь, действительно, вы не сможете осуществить большую покупку за наличные. И вы не сможете положить в банк большую сумму денег, если не расскажете, откуда вы эти деньги взяли.

И это прекрасно.

Потому что это и есть борьба с коррупцией. В чистом виде. Вы никогда не сможете подкараулить всех депутатов в момент передачи им денег. Но вы сможете сделать для них невозможным, или крайне затруднительным, использование этих денег. И, конечно же, мы тут не изобретаем велосипед. Эти правила давно работают в Европе и США. Попробуйте в ЕС открыть счет. Более того, попробуйте сейчас в Европейском Банке снять деньги со счета. Если затребуете большую сумму, у вас обязательно спросят, зачем. И если вы не сможете им это объяснить (объяснение "хочу дать взятку" не подходит, а заплатить-то всегда и везде можно по безналичному расчету), вам ваш депозит отдадут, но только с условием, что вы просто закрываете счет в этом банке и никогда больше туда не возвращаетесь. Это нынешняя реальность. Которая делает жизнь коррупционеров (в том числе украинских) и прочим наркобаронов невыносимой. И заодно делает таким популярным биткоин.

Логично, что появление таких правил в Украине многим не нравится. Но не нравиться это может только тем, кто не в состоянии доказать легальность своих доходов. То есть, людям, которые нарушили закон. И сочувствовать которым вряд ли стоит. Вы разве сочувствуете всем этим прокурорам, СБУшникам, чиновникам, депутатам? А ведь это в первую очередь по их душу.

Как всегда, борясь с реформой, пытаются пугать людей. И пытаются манипулировать.

Пугать - это просто. Например, сказать, что вам ваш депозит не отдадут, если вы не докажите, откуда он у вас. Это чепуха. В чистом виде.

Но основное - это манипуляция.

В первую очередь говорят об обычных украинцах. Нельзя ведь сказать: "как теперь будет жить этот бедный чиновник, он ведь не купит новый ламборджини". Чиновника никому не жалко. И приходится говорить об обычных украинцах, которые получают зарплату в конвертах или не платят налоги, работая в тени. Но тут уж простите. Нельзя побороть коррупцию только частично. Это из серии "я не хочу чтобы была коррупция, но хочу, чтобы мой кум мог все порешать". Если вы требуете бороться с коррупцией, будьте готовы, что правила распространятся и на вас. И когда вы не сможете купить квартиру или машину, потому что не сможете доказать легальность своих доходов, вы сами будете стремиться к тому, чтобы вывести свои доходы из тени. Это тот самый кнут, который работает как против коррупционера, так и против теневой экономики.

Еще одна манипуляция заключается в том, что это подрывает доверие к банковской системе. Мол, люди не будут класть депозиты в банки, потому как не смогут доказать происхождение своих средств. Во-первых, это не имеет ничего общего с доверием к банковской системе. А во-вторых, никто почему-то не требует разрешить свободное открытие банковских депозитов для денег грабителей, убийц, торговцев наркотиками. Ведь их деньги тоже могли бы пойти на депозиты. Разве нет? Поэтому требовать показать происхождение средств - это логично. И именно поэтому депутаты хранят свои деньги дома, что видно по е-декларациям. Как политические персоны они давно уже испытывают повышенную требовательность со стороны банков.

Конечно, если вы считаете, что теневая экономика - это хорошо, то вы против финансового мониторинга. И против cashless economy. Но тогда нам и говорить не о чем. Если же вы поддерживаете тезис, что теневая экономика должна перейти на светлую сторону, то должны согласится, что одними пряниками этого не добьешься. Привело ли к чему-нибудь снижение ЕСВ в 2 раза? Кто то вышел после этого из тени? Совершенно нет. Налоги не любит никто в мире. И поэтому их заставляют платить, создавая условия, при которых не платить их просто невозможно.

И, да, большую часть платежей эти нововведения не коснутся в принципе. Потому что размер большей части этих платежей просто ниже пороговой суммы. Так что не стоит переживать за бабушек. Разве что они бабушки Арбузова или Кононенко.

Если вы хотите жить как в Европе, вы должны понимать, что должны и вести себя как в Европе. По другому не получится. Нельзя плевать себе под ноги и требовать чистых улиц. Нельзя жаловаться на хамство всех вокруг и самому хамить. Нельзя выезжать на перекресток на красный свет и потом жаловаться на пробки. Нельзя не платить налоги и жаловаться на коррупцию.

Какая самая большая проблема в Украине? Отсутствие верховенства права. Это то, что сдерживает нас в развитии. Это то, что отличает страны успешные от не успешных. И сейчас сделан еще один шаг в сторону правил. Прозрачных правил. Крупный бизнес получит BEPS (Base erosion and profit shifting - одна из стратегий планирования налоговой отчетности для крупного бизнеса. - Ред), игроки попроще - правила финансового мониторинга. И это хорошо. Это шаг в правильном направлении.

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital



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