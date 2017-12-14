ГБР будет расследовать преступления президента в отставке

Комментарий юриста о том, какие полномочия перейдут от прокуратуры к Государственному бюро расследований после начала его работы

С момента избрания директора Государственного бюро расследований (ГБР) прошел почти месяц. Им стал Роман Труба, и теперь именно в его полномочия входит вести служебные расследования действий работников правоохранительных органов, президента в отставке, премьер-министра и членов Кабмина. Назначение директора ГБР на должность проводилось согласно ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" президентом Украины по преставлению премьер-министра Украины, в соответствии с представлением комиссии по проведению конкурса сроком на 5 лет.

Отмечу, что никакого коллапса с расследованием уголовных производств, как многие утверждают, нет. И вот почему.

Еще 8 ноября этого года на заседании комитета генеральный прокурор заявил, что органы прокуратуры, которые с 21 ноября утратят полномочия расследовать уголовные производства, передадут около 20 тысяч производств НАБУ. Причиной тому - несвоевременное создание ГБР. Аналогичное заявление сделал главный военный прокурор, пояснив, что после 20 ноября военная прокуратура останется частично недееспособной из-за невозможности передать полномочия новосозданному Государственному бюро расследований Украины.

Однако пункт 1 переходных положений, а также ч. 4 ст. 216 УПК Украины определяют, что после введения в действие Закона Украины "О Государственном бюро расследований" (от 12 ноября 2015 г.) уголовные производства, начатые следователями органов прокуратуры, продолжают осуществляться следователями прокуратуры до окончания досудебного расследования, но не дольше двух лет.

К подследственности Государственного бюро расследований Украины относят ряд расследований, кроме тех, которые отнесено к компетенции НАБУ). Среди них:

служебные преступления, совершенные судьями, работниками правоохранительных органов, лицами, должность которых отнесена к категории "А" (злоупотребление служебным положением, служебный подлог, превышение должностных полномочий, служебная небрежность);

преступления, совершенные президентом (полномочия которого прекращены), премьер-министром и членами Кабмина, спикером Верховной Раді и народными депутатами, генпрокурором и его замами, членами ЦИК, должностными лицами НАБУ, главой НБУ и его замами, секретарем СНБО и его замами, руководителем САП (кроме тех преступлений, которые подследственны НАБУ);

преступления в сфере установленного порядка несения воинской службы.

Известно, что общая численность аппарата будет составлять 1500 человек, а зарплата следователя предусмотрена на уровне 30 тысяч гривен.

Чтобы избежать перетекания кадров из ГПУ в ГБР в законе прописана норма, согласно которой аппарат на 51% должен состоять из сотрудников, ранее не работавших в правоохранительных органах в течение последнего года. Следователям прокуратуры выделена квота в 19%, остальные 30% должны заполнить следователи других структур.

Таким образом, в результате начала реального функционирования ГБР, которое планируется во второй половине 2018 года, прокуратура (в том числе военная) лишается следственной функции, и будет выполнять в чистом виде функцию надзора за соблюдением законности.

И это пока не все изменения в области следствия, которые нас ждут - впереди еще создание Службы финансовых расследований.

Александр Горобец,

юрист Практики безопасности бизнеса Juscutum



Читайте также: Для создания СФР нужен не закон, а политическая воля

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.