Кандидатский минимум: 5 правил эффективного анализа резюме

Директор Битрикс24 Дмитрий Суслов о том, как отсеивать ненужных кандидатов

В небольшой компании с почти нулевой текучкой нечасто возникает необходимость в подборе людей. Как правило, решает этот вопрос руководитель, и наша компания - не исключение. При открытии новой вакансии поиском нового человека занимаюсь лично я.



Главный источник поиска кандидатов - один из сайтов поиска работы. На втором месте - социальные сети и личные контакты. На одну открытую вакансию в течение месяца приходят до 80 резюме. А за все время поиска нового сотрудника - более 250.



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Разумеется, до собеседования доходит меньше 10% возможных кандидатов. Поэтому очень важно научиться эффективно проводить внутренний скрининг на основе предоставленных соискателем данных.

Сразу хочу отметить, что у меня нет и не может быть дискриминирующих факторов - пол, возраст, национальность или чего-то другого. Все резюме оцениваются прежде всего на общую адекватность кандидатов и базовое соответствие формальным требованиям вакансии. Чтобы проанализировать резюме, я использую простые правила.

Дополнительная информация



Во-первых, я всегда обращаю внимание на наличие сопроводительного текста.



Человек, способный объяснить, что его заинтересовало в нашей вакансии, или что он может нам предложить, с большей вероятностью дойдёт до следующего этапа.



У безымянного письма с вложенным файлом CV.doc практически нет шансов быть открытым.

Соцсети - ваш второй паспорт

Во-вторых, в вакансии я прошу указать ссылку на профиль соискателя в фейсбуке. Для меня социальные сети - продолжение личности человека.



Разумеется, у потенциального сотрудника может и не быть профиля в фейсбуке или он ведет его неактивно. Это полностью его личное дело. Но при изучении публикаций человека о нём можно узнать много нового: как он строит коммуникации и реагирует на других людей, насколько он вовлечён в профессиональную "тусовку" и каков его вес на рынке, о чем он рассказывает и грамотно ли формулирует свои мысли, чем увлечен.

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Из соцсетей можно понять насколько близки ценности команды и соискателя, нет ли у него того, что категорически неприемлемо в нашем коллективе. Например, если я увижу в профиле человека сцены жестокого обращения с животными или призывы к насилию в любой форме, то любые коммуникации с ним будут исключены.

В-третьих, я обязательно обращаю внимание на нестандартно оформленное и представленное резюме. Например, с использованием инфографики или видео. К сожалению, они встречаются редко, а зря.

Пиши правильно



В-четвёртых, я всегда реагирую на неграмотность. Буквально сегодня получил резюме копирайтера, которая написала о большой вовлечённости в "проэкты".



Конечно же, любой человек может сделать ошибку или банально опечататься, но неучей обычно видно с первого же абзаца текста.

Финальный этап



После быстрого отбора по формальных показателям я начинаю более детально рассматривать оставшиеся резюме на предмет необходимых навыков и профессиональноий истории, участия в проектах и портфолио, опыта работы по специальности вакансии. Если и этот этап пройден, я непременно свяжусь с кандидатом для личной встречи.

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На сегодняшнем этапе развития компании мне бы не хотелось доверять функции скрининга или первичных собеседований рекрутеру. Мне важно получать ощущения от общения с соискателем с самого первого контакта.



К услугам рекрутера следует прибегать в более крупных компаниях или тех, где персонал набирают постоянно. В таких случаях скрининг лучше передать сторонней компании или взять в штат профильного специалиста.

Дмитрий Суслов, директор Битрикс24

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