Бэннон-разрушитель. Тысяча ножей в спину Дональда Трампа

Книга Майкла Вульфа вызвала шок, хотя ничего принципиально нового в ней нет, считает знаток вашингтонских кулуаров Элизабет Дрю

Многие в Вашингтоне шокированы только что вышедшей книгой "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри", которая посвящена Дональду Трампу и его бездарному президентству. Несмотря на - сомнительную с точки зрения Конституции - угрозу Белого дома остановить публикацию этой книги, она вышла даже на четыре дня раньше объявленной даты. Впрочем, откровения "Огня и ярости", хотя и вызывают серьезное беспокойство, по большей части совершенно неудивительны.

Пока не вполне понятно, каким именно образом Майкл Вульф, неоднозначный автор этой книги, получил опубликованную в ней информацию, но надо полагать, что он записывал проведенные интервью, особенно с теми длинными изложениями бесед, которые в ней встречаются. Главное, что сумел сделать Вульф: назвать по имени высокопоставленных чиновников, которые рассказали ему о том, как именно работает - или не работает - президент.

Впрочем, книга в основном рассказывает о том, что в политически-журналистских кругах Вашингтона почти все и так уже знали: Трамп не обладает достаточной квалификацией, чтобы быть президентом, а его Белый дом - это зона повышенного риска, заполненная неопытными сотрудниками. Единственная неожиданность в том, что не произошло более серьезных бедствий - по крайней мере, пока.

Значительная часть материалов, обнародованных перед публикацией книги, касается борьбы двух самых болтливых, сварливых и эгоистичных хвастунов, которые когда-либо участвовали в американской политике - Трампа и его бывшего директора по стратегии Стивена Бэннона. Летом 2016 года, когда его избирательному штабу не хватало лидера, Трамп назначил руководителем избирательной кампании Бэннона - лохматого и агрессивного бывшего бизнесмена, который занимал тогда пост исполнительного председателя сайта Breitbart News, проповедовавшего белый национализм. Бэннон был полон грандиозных идей по поводу того, какой именно должна быть ультраправая "популистская" кампания.

Но во многих отношениях идеальная кампания Бэннона оказалась очень похожей на то, что Трамп уже и так говорил и делал. Трамп обращался к простым рабочим, "синим воротничкам", критикуя иммиграцию (например, он заявлял, что построит "большую, красивую стену" вдоль границы с Мексикой, за которую заплатят мексиканцы) и торговые соглашения, чьи условия, по мнению Трампа, были несправедливы для США. Эти избиратели сформировали ядро электоральной базы Трампа, а его успехи в охмурении этих избирателей (на фоне поразительной неспособности Хиллари Клинтон сделать то же самое) во многом объясняют, почем он - президент, а она нет.



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Для Трампа проблема заключается в том, что граждане, которых он охмурял, никогда не составляли большинство избирателей. Размер его знаменитой "базы" значительно ниже 40%. Но Трамп и Бэннон явно предпочитали не думать об этом.

Трампу свойственно сваливать свои неудачи на других, он никогда не винит себя в собственных провалах, поэтому он закономерно обрушился на Бэннона, который хвастался больше, чем было бы полезно для его здоровья, по поводу своих полномочий в Белом доме, и вел себя намного уверенней, чем должен был. Бэннон был уволен из администрации в августе. И хотя он продолжал поддерживать отношения с Трампом, сейчас уже понятно, что вспыхнувший между ними конфликт был неизбежен.

Трамп и Бэннон были похожи на двух толстяков, которые пытаются поместиться в один спальный мешок. Их политический мир был недостаточно велик для них двоих. Они жарко спорили по поводу того, кого именно нужно поддерживать в гонке за место в Сенате от Алабамы; именно по просьбе Бэннона Трамп, в конце концов, поддержал скандального Роя Мура, бывшего судью Верховного суда штата Алабама, который дважды отстранялся от должности и в итоге выборы проиграл. Бэннон стремился встряхнуть "истеблишмент" республиканцев, поддерживая подобных кандидатов-"аутсайдеров" на промежуточных выборах в этом году, но для Трампа эта стратегия в случае ее успеха еще больше затруднила бы проведение законопроектов через Конгрессе.

Трамп и Бэннон были похожи на двух толстяков, которые пытаются поместиться в один спальный мешок; но их политический мир был недостаточно велик для них двоих.

Хоть Трамп это и отрицает, но, скорее всего, именно он разрешил Вульфу провести серию интервью с сотрудниками Белого дома, хотя за время жизни в Нью-Йорке он должен был знать репутацию Вульфа, совершенно беспощадного к тем людям, о которых он пишет. Некоторые из сотрудников теперь говорят, что были уверены, что разговаривают с Вульфом "не под запись". Это означает, что они не хотели, чтобы он их публично цитировал, но даже если это так и было, подобные оговорки вряд ли успокоят взбешенного президента - ведь они не отрицают, что все опубликованное действительно сказали.

С точки зрения Трампа, главный грех Бэннона в истории с книгой Вульфа связан с его крайне негативными высказываниями по поводу семьи президента. Трамп особенно взбешен описанием Бэнноном знаменитой встречи в башне "Трамп-Тауэр" в июне 2016 года, где Дональд Трамп-младший и другие высокопоставленные сотрудники избирательного штаба беседовали с несколькими россиянами, заявлявшими, что у них есть компромат на Хиллари Клинтон. Бэннон заявил Вульфу, что эта встреча равносильна "государственной измене". В зависимости от того, что реально происходило на этой встрече, Бэннон, может быть, не так уж и далек от истины. (Возвращаясь на президентском самолете из своей второй официальной поездки за рубеж, Трамп принял участие в совещании, на котором было составлено заявление с целью скрыть истинную суть происходившего на встрече в "Трамп-Тауэр").



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Как сообщается, Трамп взбешен еще и тем, что Бэннон назвал любимого ребенка президента, Иванку, "тупой как кирпич". Вульф пишет, что Иванка и ее муж, старший советник Белого дома Джаред Кушнер, договорились, что после ожидаемого ими потрясающего успеха семьи в Белом доме именно Иванка будет баллотироваться в президенты.

Со свойственной ему любовью к преувеличениям, Трамп заявил в ответ, что Бэннон не имеет никакого отношения к его победе на выборах, и что они практически никогда близко не общались. Столь же привычно Трамп пригрозил Бэннона засудить. Трамп регулярно грозится судебными исками, которые он, впрочем, подает не всегда, но даже сама угроза может дорого обойтись предполагаемым ответчикам.

Между тем, нынешняя озабоченность конфликтами внутри лагеря Трампа не должна затмевать другие реалии. Помимо всех этих драматических событий у Трампа есть несколько четких целей, а также кабинет и главы ведомств, которые эти цели разделяют и от выполнения которых их не отвлекают публикации красочных рассказов о поведении президента.

Пока в Вашингтоне и в прессе большинство обсуждает новейшие откровения, министерство юстиции США, которое, как предполагается, должно быть более или менее независимым от Белого дома, превратилось в партийный инструмент президентской мести. На прошлой неделе стало известно, что министерство юстиции вновь начало расследование по поводу уже и так тщательно расследованного дела об электронной почте Хиллари Клинтон. Кроме того, стало известно, что ФБР займется фондом Clinton Foundation.

Использование государственных ведомств для наказания былых противников президента напоминает поведение, за которое Ричард Никсон был подвергнут импичменту. Речь идет о такой форме управления государством, которая мало похожа на демократическую.

Элизабет Дрю

писатель, журналист

Copyright: Project Syndicate, 2017



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