Говоря о "возвращении Украине техники из Крыма", Путин издевается над Западом, считает эксперт Дмитрий Снегирев

Заявление Путина о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма адресована, в первую очередь, Западу.



Во-первых, это зондирование почвы насчет возможности если не полной, то поэтапной отмены санкций. Во - вторых, президент РФ показал реальное положение вещей с помощью стран Запада Украине в части предоставления летальной оружия.

Заявление Путина не случайно появилась после того, как министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль снова сказал о том, что с России нужно поэтапно снимать санкции, имея в виду таким образом стимулировать захватчика к выполнению Минских соглашений. Ответив о согласии передать военную технику, Путин продемонстрировал, что он якобы готов к подвижкам в отношениях с Украиной.

К тому же заявление прозвучало в тот самый момент, когда в американских СМИ появилась информация, что противотанковые комплексы "Джавелин" будут размещены на Яворивском полигоне на Львовщине. По информации издания The Wall Street Journal, противотанковые комплексы будут храниться на складах ВСУ в пунктах постоянной дислокации, расположенных далеко от фронта, так как США обеспокоены, что американское оружие после того, как его передадут Украине, может попасть к боевикам на Донбассе и к российским военным. При этом открытым остается вопрос: какая от этого оружия польза на полигоне, расположенном за полторы тысячи километров от зоны боевых действий?

Фактически, заявление Путина - это такая ирония, или даже чекистский сарказм президента РФ в отношении Запада и его позиции касательно предоставлении Украине летального оружия. Президент РФ как бы показывает: "Если вы не даете Украине летальное оружие уже четвертый год, так вот Россия может предоставить. Пусть Украина забирает свой металлолом". Этим он также дает понять, что Россия якобы не является стороной и участницей конфликта с Украиной.

Не случайно, что практически в то же время прозвучало заявление его пресс-секретаря Пескова, в котором он в очередной раз опроверг участие России в войне на Востоке Украины. "Еще раз повторяю: Россия стороной конфликта не является. Именно "республики" и Киев являются сторонами конфликта", - подчеркнул Песков в беседе с журналистами в Москве.

Кроме того, в заявлении Путина есть еще одна хитрость. Она заключается в том, что любое решение Украины в связи с этим предложением оставляет ее в проигрыше. Забрать это оружие - значит, признать аннексию Крыма, и то, что Россия не является страной-оккупантом. Не забрать ли оружие - дать повод РФ обвинить украинскую сторону в недоговороспособности и в блокировании российских "мирных инициатив".

Также стоит обратить внимание на слова Путина, что стабилизация отношений между РФ и Украиной будет после урегулирования ситуации на Донбассе. По словам Путина, несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошедший год вырос, и вырос значительно. "Это хороший признак того, что у нас есть фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом", - сказал он.

Тем самым Путин снова подчеркнул, что он рассматривает Украину и Россию как части "одного народа". Это конкретный и четкий сигнал, что Россия видит Украину исключительно в зоне своего военно-политического влияния, а наша независимость и государственность не имеют для нее никакого значения.

Дмитрий Снегирев

сопредседатель ГИ "Правое Дело"

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