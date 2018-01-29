Пресса США: Вмешательство России в соцсетях продолжается
Несмотря на то, что российское вмешательство в президентские выборы 2016 года остается одной из горячих информационных тем, связанные с Россией фермы интернет-ботов и не думают снижать активность, пишет в колонке "Россия продолжает воевать" политический аналитик Fox News Хуан Уильямс. На этот раз руссоботы разгоняют в твиттере хэштег #SchumerShutdown в рамках кампании о возложении вины за "шатдаун" федерального правительства на конгрессменов-демократов. При этом автор ссылается на данные группы мониторинга информационной интернет-активности.
По его мнению, активность выявленных фейковых пропагандистских аккаунтов дает политические преимущества президенту Дональду Трампу и конгрессменам-республиканцам, а демократы могут оказаться вынуждены дать задний ход из опасений потерять общественную поддержку.
На самом же деле, отмечает Уильямс, опросы показывают, что большинство американцев возлагают ответственность за "шатдаун" на Трампа и республиканцев, которые имеют большинство в Сенате и Конгрессе, однако по-прежнему не в состоянии утвердить бюджетную и другие реформы.
Уильямс считает труднообъяснимым, почему поддержка Трампа российскими ботофермами не вызывает со стороны республиканцев требований провести расследование и пресечь очередное вмешательство России во внутреннюю политику США.
"Российские атаки в социальных сетях продолжаются с бесстыдной регулярностью", - пишет обозреватель. - Примерно в то же самое время, как разгонялся #SchumerShutdown, армии российских ботов и троллей в социальных сетях также раздували популярность хэштега #ReleaseTheMemo в поддержку "теории заговора" о секретном меморандуме о надзоре за внешней разведкой (FISA ), из которого следует существование теневого "глубокого государства", противодействующего всем начинаниям Дональда Трампа. "Участие в раздувании #ReleasetheMemo оперативными ресурсами президента России Владимира Путина является новой попыткой сыграть в пользу Трампа и затушевать расследования ФБР и группы спецпрокурора Роберта Мюллера через фальсификацию и замусоривание политической повестки", продолжает он.
"России практически сошло с рук бесстыдное вмешательство в президентские выборы", - пишет Уильмс. - "Поэтому у нее нет причин прекращать активность такого рода, зато более чем достаточно поводов ее продолжать".
Похоже, что республиканские лидеры Конгресса предпочитают закрывать глаза на вмешательство России в американский демократический процесс, считает обозреватель, поскольку это вмешательство играет на руку президенту Трампу на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. Однако это опасный подход, поскольку россияне нацеливают свои интернет-атаки на усиление противоречий во взглядах американцев по расовым, религиозным и иммиграционным проблемам. "Российская цель - поляризация общественного мнения, подрыв доверия к выборам как таковым и ослабление США как мировой державы", считает Уильмс.
Он напоминает, что в опубликованном в декабре докладе бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла и бывшего республиканского председателя комитета по разведке Конгресса Майка Роджерса было сказано, что "в средствах массовой информации и у общественности сложилось мнение, будто Россия прекратила вмешательство в социальных сетях после окончания выборов в прошлом году... однако это неверно". Российские атаки на американскую политику, написали они, "продолжаются и по сей день". В прошлом году, по словам Морелла и Роджерса, целью российских информационных атак были расследование ФБР, новостная компания ABC и раздувание антииммигрантских настроений через подчеркивание преступлений, совершенных нелегальными иммигрантами. Русские не останавливались и перед атаками на конгрессменов-республиканцев, которые начинали критиковать Трампа. Атакам россиян в социальных сетях, пишут Морелл и Роджерс, продверглись сенаторы Джон Маккейн (после того, как он проголосовал против законопроекта об отмене ObamaCare), Боб Коркер, Линдси Грэм и Джефф Флэк, которые выражали озабоченность действиями Трампа.
Когда производитель кофе-машин Keurig отозвал свою рекламу из кабельной сети из-за заявлений этой сети в поддержку Роя Мура, "трамповского" кандидата в Сенат от штата Алабама, россияне начали массово распространять в соцсетях призывы бойкотировать Keurig. "Это было прямое нападение России на американскую компанию и на нашу экономику", - написали Морелл и Роджерс в "The Washington Post".
Администрация Барака Обамы пыталась остановить выявленные атаки, введя санкции против России, пишет Уильямс. Конгрессмены-демократы и теперь рассылают призывы к действию социальных сетях. В обращении к Джеку Дорси, генеральному директору Twitter, сенаторы Блюменталь и Уайтхаус написали: "Этот хэштэг был использован с целью дискредитации расследования спецпрокурора Роберта Мюллера... Мы считаем недопустимым, чтобы российские агенты запросто манипулировали ничего не подозревающими американскими гражданами и подрывали наши демократические процедуры в ходе выборов и политических дискуссий".
Российские усилия создать поддержку Трампа в социальных сетях особенно опасны именно сейчас, когда Мюллер готовится к получить показания президента относительно связей членов его кампании с русскими, считает обозреватель. "На прошлой неделе 78% участников опроса ответили CNN, что Трамп, по их мнению, должен давать показания под присягой в рамках расследования Мюллера, и только 18% считают, что он не должен давать показания. Если Трамп откажется сотрудничать со следствием и создаст серьезную правовую коллизию, решающее значение будут иметь не только принцип верховенства закона, но и общественное мнение.
"Именно поэтому, - заключает Уильмс, - эти мнения недопустимо оставлять под влиянием враждебной США иностранной державы".
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