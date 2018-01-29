Пресса США: Вмешательство России в соцсетях продолжается

Российские ботофермы не оставляют попыток повлиять на общественное мнение и внутреннюю политику США, пишет обозреватель Fox News

Несмотря на то, что российское вмешательство в президентские выборы 2016 года остается одной из горячих информационных тем, связанные с Россией фермы интернет-ботов и не думают снижать активность, пишет в колонке "Россия продолжает воевать" политический аналитик Fox News Хуан Уильямс. На этот раз руссоботы разгоняют в твиттере хэштег #SchumerShutdown в рамках кампании о возложении вины за "шатдаун" федерального правительства на конгрессменов-демократов. При этом автор ссылается на данные группы мониторинга информационной интернет-активности.



По его мнению, активность выявленных фейковых пропагандистских аккаунтов дает политические преимущества президенту Дональду Трампу и конгрессменам-республиканцам, а демократы могут оказаться вынуждены дать задний ход из опасений потерять общественную поддержку.



На самом же деле, отмечает Уильямс, опросы показывают, что большинство американцев возлагают ответственность за "шатдаун" на Трампа и республиканцев, которые имеют большинство в Сенате и Конгрессе, однако по-прежнему не в состоянии утвердить бюджетную и другие реформы.



Уильямс считает труднообъяснимым, почему поддержка Трампа российскими ботофермами не вызывает со стороны республиканцев требований провести расследование и пресечь очередное вмешательство России во внутреннюю политику США.



"Российские атаки в социальных сетях продолжаются с бесстыдной регулярностью", - пишет обозреватель. - Примерно в то же самое время, как разгонялся #SchumerShutdown, армии российских ботов и троллей в социальных сетях также раздували популярность хэштега #ReleaseTheMemo в поддержку "теории заговора" о секретном меморандуме о надзоре за внешней разведкой (FISA ), из которого следует существование теневого "глубокого государства", противодействующего всем начинаниям Дональда Трампа. "Участие в раздувании #ReleasetheMemo оперативными ресурсами президента России Владимира Путина является новой попыткой сыграть в пользу Трампа и затушевать расследования ФБР и группы спецпрокурора Роберта Мюллера через фальсификацию и замусоривание политической повестки", продолжает он.





Трудно объяснить, почему поддержка Трампа российскими ботами не вызывает со стороны республиканцев требований провести расследование и пресечь очередное вмешательство России во внутреннюю политику США.