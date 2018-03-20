С Wi-Fi и примерочными. Как будут работать отделения Укрпочты

Укрпочта презентовала первое современное отделение нового типа. Глава Укрпочты Игорь Смилянский рассказывает, что изменится для клиентов (укр.)



Укрпошта надає багато різноманітних послуг - поштово-логістичних, фінансових, торгівельних. Оптимізація кожного процесу для швидкого обслуговування клієнтів може мати декілька альтернативних шляхів. Важливо, щоб будь-які наші зміни не були односторонніми, а мали відгук у суспільстві. Тому ми створили експериментальне відділення нового формату, де плануємо відпрацьовувати запропоновані новинки та отримувати зворотний зв’язок від клієнтів. Що ж саме очікує всіх, хто буде перетинатися з Укрпоштою?





Для клієнтів





По-перше, відділення нового формату працюватиме за максимальним графіком роботи - з 8 до 21 без перерви "на рекламу" - обідньої перерви. Клієнта зустрічає адміністратор, який проконсультує з будь-якої послуги та допоможе зареєструватися в електронній черзі у терміналі реєстрації. По-перше, відділення нового формату працюватиме за максимальним графіком роботи - з 8 до 21 без перерви "на рекламу" - обідньої перерви. Клієнта зустрічає адміністратор, який проконсультує з будь-якої послуги та допоможе зареєструватися в електронній черзі у терміналі реєстрації.





Меню терміналу розроблено максимально просто, послуги згруповані у зрозумілі блоки, тому клієнтові легко вибрати й отримати талончик, на якому вказаний його порядковий номер та номер віконця, де можна отримати послугу. На великому табло - власне черга до кожного віконця. Зміна черги супроводжується звуковим сигналом, зміною на загальному табло та на маленьких індикаторах над кожним працівником.



Система має низку переваг. По-перше, вона випробувана часом і великими компаніями, у тому числі державними банками та ЦНАПами. По-друге - мінімум стороннього втручання. Система розподіляє чергу відповідно до заданих пріоритетів, сповіщає про критичні ситуації. Крім того, вона дає аналітику і змогу краще розуміти операційні процеси; розводить клієнтські потоки в різні зони, і тепер в одній лінії навряд чи зустрінуться пенсіонер, який прийшов отримати гроші, і молода мама, якій потрібно лише забрати посилку.



Ще один плюс - автоматичне визначення пріоритету послуги: якщо клієнт прийшов у відділення відправити смартбокс, то система керування чергою спрямує його до першого оператора, який звільниться після обслуговування клієнта. Віримо, що зручне й розумне керування чергою не лише допоможе упорядкувати обслуговування, а й зверне увагу на фактори і процеси, що потребують спрощення й оптимізації, а відтак - максимально прибере необхідність чекати в черзі. Система має низку переваг. По-перше, вона випробувана часом і великими компаніями, у тому числі державними банками та ЦНАПами. По-друге - мінімум стороннього втручання. Система розподіляє чергу відповідно до заданих пріоритетів, сповіщає про критичні ситуації. Крім того, вона дає аналітику і змогу краще розуміти операційні процеси; розводить клієнтські потоки в різні зони, і тепер в одній лінії навряд чи зустрінуться пенсіонер, який прийшов отримати гроші, і молода мама, якій потрібно лише забрати посилку.Ще один плюс - автоматичне визначення пріоритету послуги: якщо клієнт прийшов у відділення відправити смартбокс, то система керування чергою спрямує його до першого оператора, який звільниться після обслуговування клієнта. Віримо, що зручне й розумне керування чергою не лише допоможе упорядкувати обслуговування, а й зверне увагу на фактори і процеси, що потребують спрощення й оптимізації, а відтак - максимально прибере необхідність чекати в черзі.



А ще в експериментальному відділенні нового формату можна заповнити спеціальну електронну анкету, що доступна кожному відвідувачу в операційній залі. Так ми миттєво зможемо реагувати на всі побажання споживачів, а вони - вплинути на поліпшення сервісу.



Читайте также - Тихий миллионер. Что известно о новом главе Нацбанка А ще в експериментальному відділенні нового формату можна заповнити спеціальну електронну анкету, що доступна кожному відвідувачу в операційній залі. Так ми миттєво зможемо реагувати на всі побажання споживачів, а вони - вплинути на поліпшення сервісу.





Завдяки зонуванню приміщення клієнти - юридичні особи, пенсіонери, які прийшли за виплатами, й ті, кому потрібно просто відправити листа, не перетинаються. Усередині легко орієнтуватися за допомогою внутрішньої навігації. Операційні вікна багатофункціональні, усі послуги можна отримати в одного фахівця.



У відділенні нового формату реалізовано принцип відкритості, більшість процесів відбуваються на очах у відвідувачів, а робоче місце начальника відділення розташоване безпосередньо в операційній залі. У відділенні нового формату реалізовано принцип відкритості, більшість процесів відбуваються на очах у відвідувачів, а робоче місце начальника відділення розташоване безпосередньо в операційній залі.



Ми подбали про економію часу, скоротивши час на деякі операції, і спростили процес видачі міжнародних відправлень, які можна оглянути на спеціальних столах. Особливість нового відділення - примірочна, де можна переконатися, чи личить придбаний в інтернет-магазині одяг.



Укрпошта збільшує кількість своїх корпоративних клієнтів та налагоджує роботу сервісу для них. У новому відділені з клієнтами-юрособами працюватиме окремий фахівець, можна користуватися послугами маркувальної машини. Також для зручності спростили процедуру приймання великої кількості відправлень. Попереду ще багато нововведень, тож своєчасний зворотний зв'язок, отриманий з боку корпоративних клієнтів, буде надзвичайно цінним для фахівців, які працюють над вдосконаленням процесів обслуговування клієнтів Укрпошти - юридичних осіб.









Для співробітників



Драйвером змін в Укрпошті є люди, тому в новому відділенні ми намагалися передбачити все, що потрібно для комфортної роботи. Штат відділення - 47 осіб, кожного навчали за оновленою програмою, забезпечена ринкова заробітна плата відповідно до впровадженої системи мотивації.





Найважливішим нововведенням, яке буде тестуватися серед команди працівників відділення оновленого формату, стане реформування внутрішньої структури й розподіл функцій між начальником відділення та його заступником з операційної діяльності. Так, керівник відділення здійснюватиме бізнес-діяльність, залучатиме нових клієнтів, забезпечуватиме коучинг команди, а на заступника з операційної діяльності покладається організація виробничих та фінансово-операційних процесів і перенесення частини операцій на кур’єрську доставку.



Читайте также - Экономика креатива. Почему Украине не зарабатывает на ремесле Найважливішим нововведенням, яке буде тестуватися серед команди працівників відділення оновленого формату, стане реформування внутрішньої структури й розподіл функцій між начальником відділення та його заступником з операційної діяльності. Так, керівник відділення здійснюватиме бізнес-діяльність, залучатиме нових клієнтів, забезпечуватиме коучинг команди, а на заступника з операційної діяльності покладається організація виробничих та фінансово-операційних процесів і перенесення частини операцій на кур’єрську доставку.



До команди відділення додається позиція адміністратора операційної зали, який працюватиме з відвідувачами та електронною чергою.



Система мотивації персоналу відділення залежатиме від результатів роботи кожного працівника. У поточному році такий принцип побудови внутрішньої організаційної структури ми плануємо масштабувати на мережі декількох сотень поштових відділень.



Укрпошта стає чіткою, швидкою, зрозумілою. Важливо, щоб клієнти почувалися найбільш комфортно у відділеннях - нових, яких ми плануємо до кінця року відкрити 100 (48 у Києві), та тих, які вже працюють, - а також були частиною реформи Укрпошти, залишаючи свої відгуки для нас.



Якщо ж вам все таки доведеться чекати в черзі на обслуговування в години пік - у відділенні нового формату є кава, снеки та безкоштовний Wi-Fi.





В.о. генерального директора Укрпошти Ігор Смілянський





У кожного з вас у житті був такий момент, коли потрібно було потрапити до відділення Укрпошти. А там - черги, безліч незрозумілих процесів, "совковий" імідж. Такий асоціативний ряд можна було продовжувати нескінченно. Але зараз ми цілеспрямовано руйнуємо ці стереотипи, адже знаємо, як правильно та ефективно це робити.