Коалиция лжецов. Почему дело не только в декларациях

Политики могут завести Украину в очень неприятный период отношений с Западом: мы будем получать всё больше претензий и всё меньше реальной поддержки

В украинской политике вдруг не осталось по-настоящему влиятельных субъектов, которые не высказались бы за отмену электронного декларирования для антикоррупционных активистов. Вот все резко против!

Президент Порошенко - против, хотя именно "Блок Петра Порошенко" дал аж 118 голосов за тот самый законопроект, которым и было введено это декларирование. "Народный фронт" тоже против, хотя и дружно за него голосовал в марте 2017-го, причём ключевую поправку, которая и создала проблему, - оформила депутат-фронтовик Татьяна Черновол. Премьер-министр Гройсман, конечно же, поддерживает отмену этой репрессивной нормы и напоминает, что нужно отменять её не только для активистов, но и для иностранцев - членов наблюдательных советов госпредприятий, хотя целый год не особо старался найти 226 голосов за соответствующее решение. Пожалуй, только в "Оппозиционном блоке" не намерены отступать: как поддерживали декларирование для антикоррупционеров год назад, так и до сих пор не передумали.

Вообще это очень характерная и показательная ситуация. Решение проблемы затянули более чем на год. Причём политики не боялись откровенно манипулятивных предложений. Так, например, в "Блоке Петра Порошенко" начали играть в отсрочку декларирования для активистов. Мол, давайте дадим ещё несколько месяцев, и только потом будем принимать окончательное решение. И даже профильный комитет, который должен был рассмотреть законопроекты по отмене декларирования для активистов, никак не мог собрать кворум, причём вот именно из-за депутатов от коалиции - они просто не являлись!

При этом тема с декларированием для активистов - не из тех, за которыми действительно наблюдает большинство избирателей. И даже наоборот - тут настроение большинства может совпасть с настроением правящей группы. Многим людям действительно интересно посмотреть, что же за имущество накопил какой-нибудь Виталий Шабунин и чем богаты остальные борцы с коррупцией. Собственно, на этом и был построен изначальный расчёт авторов вот такого удара декларированием по активистам. Мол, пусть общество увидит, что доходы и имущество антикоррупционеров зачастую как-то не вяжутся с их ангельскими образами. Удалось сыграть на этом или всё-таки нет - увидим в ближайшие недели по тому, будут ли спикеры от правящей группы в эфирах упрекать антикоррупционеров их квартирами и накоплениями. Которые всё-таки пришлось вносить в реестр деклараций наравне с депутатами и чиновниками.



Доверие - это ресурс, который не может работать частично: в каком-то аспекте отношений доверие сохраняется, а в каком-то аспекте доверие растрачивается. Доверие всегда исчезает равномерно - во всех аспектах отношений сразу.

А вот для кого эта тема оказалась по-настоящему важной - так это для представителей западных государств и международных организаций. Давно не было такой категоричности в их заявлениях по Украине, как в призывах отменить декларирование для активистов. Например, в заявлении Госдепартамента США закон, который обязывает украинское гражданское общество декларироваться наравне с политиками, назвали карательным. Похожие акценты расставлены и во всех остальных заявлениях - Евросоюза, послов Большой семёрки, международных финансовых организаций. И этих субъектов - в отличие от украинских избирателей - нашей правящей группе не удастся обмануть. Там не поверят, что политикам просто не хватало голосов целый год. Там не поверят, что у президента не было никакой возможности заставить, например, свою же фракцию провести соответствующее решение. Там не поверят, что "Народный фронт" сначала заводит карательную норму в законодательство руками своего депутата, а потом резко пытается исправить эту "ошибку".

На Западе отлично знают цену вот этой нашей правящей коалиции лжецов. И раздражения враньём не скрывают. Проблема только в том, что даже если в одной конкретной ситуации по декларированию для активистов политики и могут отыграть назад, то растраченное ещё и в этой теме доверие всё равно не вернётся. Почему это важно? Потому что ровно эти же политики, которые врали и манипулировали по декларациям, ищут западную поддержку для Украины и для себя по десяткам других историй - от миротворцев для Донбасса до кредитования госпрограмм, от борьбы за премьерское кресло до формата похода на грядущие президентские и парламентские выборы. Открыто наплевав на просьбы и требования западных дипломатов и представителей международных организаций по важной для них тематике, странно рассчитывать на полную поддержку по какой-нибудь важной не для них, а уже для Украины, тематике. Доверие - это ресурс, который не может работать частично: в каком-то аспекте отношений доверие сохраняется, а в каком-то аспекте доверие растрачивается. Доверие всегда исчезает равномерно - во всех аспектах отношений сразу.

Да, западные политики тоже далеки от идеала. Да, они тоже жёстко преследуют свои интересы и часто бывают замешаны в какие-нибудь грязные политические схемы. Да, международные организации редко бывают просто благодетелями. Но поставьте себя на место всех этих людей: вы регулярно видите перед собой лжецов из Украины, которые просят вас им поверить и помочь. Как правило - помочь с ущербом для своих, то есть западных политических или экономических интересов и за счёт западных же налогоплательщиков. Вы захотите им помогать? Вас при этом будут заботить интересы Украины, которая управляется вот такими людьми? Сейчас видно, что наши политики заводят нас в очень неприятный период отношений с Западом. Украина будет получать всё больше претензий и всё меньше реальной поддержки.

Дмитрий Литвин

специально для LIGA.net

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