Государству необходимо принимать решения по улучшению условий технологического бизнеса. Инновации не только наполнят бюджет, но и принесут победу

В конце 2023 года правительство представило Стратегию инновационного развития Украины до 2030-го. И это неудивительно, ведь ІТ-сектор продолжает быть важной составляющей украинской экономики: в прошлом году он принес $6,7 млрд благодаря экспорту своих услуг и занимает более 40% всего украинского экспорта услуг. Доля экспорта украинских ІТ-услуг в ВВП составляет 4%. Неудивительно, что государство делает ставку именно на технобизнес для достижения экономического роста и социального прогресса даже в условиях войны и неопределенности.

За два года существования специального правового режима для ІТ-индустрии к Дія.City присоединилось более 860 резидентов. И с первого, и даже со второго взгляда разработка Министерства цифровой трансформации Украины выглядит как настоящая "американская мечта" для украинского технологического пространства. Ведь здесь тебе и:

устанавливается на неограниченный срок, но не менее 25 лет со дня внесения в реестр Дія.City запись о первом резиденте;

специальная система налогообложения – с налогом на выведенный капитал вместо налога на прибыль;

либерализация трудовых отношений – разрешено как классическое трудоустройство по КЗоТ, так и контрактное (альтернатива ФЛП);

европейская система приобретения и защиты интеллектуальных прав;

защита интересов с внедрением элементов английского права;

отсутствие проверок и необоснованных расследований правоохранительных и контролирующих органов.

Сегодня на условиях Дія.City могут также работать оборонные технологические компании, еще планируется распространить возможности пространства на компании, занимающиеся производством бионических протезов и электромобилей.

Впрочем, важно понимать, какие риски теперь могут ожидать такие важные сферы в случае их регистрации в Дія.City.

Сохранится ли обещанный срок действия условий пространства. С самого начала Минцифры обещало, что минимальный срок действия специального правового и налогового режима составляет 25 лет. И понимание этого побудило многие компании присоединиться к Дія.City. Но после принятия правительством Национальной стратегии доходов многие усомнились в неизменности условий для резидентов в течение этих 25 лет. К примеру, в Стратегии предлагается до 2030 года пересмотреть режимы инвестиционного стимулирования с целью отмены льгот по налогу на прибыль, а это никак не похоже на обещанную стабильность. Гибридность определенных правовых норм. Очень много вопросов остается к гиг-контрактам, которые являются альтернативой работникам-ФЛП. Такое исключение из КЗоТ относительно приема на работу по контракту очень удобно для крупных IТ-компаний, но не решает всех задач. Например, неоднозначное толкование налогового законодательства по Дія.City: оборудование, которое передается специалистам, работающим по гиг-контрактам, облагается ЕСВ, налогом на прибыль и военным сбором, поскольку налоговая считает это налоговым благом. Остаются вопросы к больничным и бронированию гиг-работников, поскольку они работают по особой форме привлечения специалистов, сочетающей признаки трудового и гражданско-правового договора. Налоговые и правоохранительные органы не остановить. Если технологический бизнес надеялся на "теплую ванну", попадая в пространство Дія.City, то совсем не надолго. Начало полномасштабного вторжения немного оттянуло появление на пороге офисов не совсем званых гостей, но уже в начале 2023 года широкую огласку получила информация об обысках у компании-резидента Дія.City. И вариантов, с которыми достаточно "обоснованно" могут обратиться контролирующие и правоохранительные органы, немало: от фискальных махинаций до финансирования терроризма. Эту проблему пытаются решить законопроектом "Маски-шоу стоп 3", но, скорее, мы увидим четвертую серию этого "шоу", чем реальное решение проблемы для бизнеса, и не только IТ.

Налоговая также не стоит в стороне. Практически с первых дней действия особого налогообложения резидентов Дія.City и их специалистов налоговая начала трактовать законодательство не в пользу резидентов, иногда даже игнорируя прямые нормы:

начинать применять налоговые преимущества позже, чем это предусмотрено законом;

облагать налогом выплату за время оплачиваемого перерыва гиг-специалиста по ставкам, которые втрое выше;

приравнивать временную передачу гиг-специалисту оборудования для предоставления услуг к подарку и облагать налогом в сумме на 40% от стоимости пользования им и пр. (о чем упоминалось выше).

4. Риск уклонения от уплаты налогов недобросовестными бизнесменами. Государство предлагает технологическому бизнесу невероятно привлекательные условия налогообложения: НДФЛ – 5%, ЕСВ – 22%, военный сбор – 1,5%. Возможность выбирать форму налогообложения: налог на выведенный капитал – 9% или же налог на прибыль – 18%, а также скидка с НДФЛ на сумму инвестиций в украинские стартапы и 0% на доход физлица, полученный в качестве дивидендов. Воспользоваться такими условиями, чтобы минимизировать свои расходы на налоги, найти желающих — очень легко, а все ли они будут добросовестными налогоплательщиками – не факт. Поэтому именно такие уклонисты, которые найдут способ обойти систему, могут скомпрометировать всю отрасль и само пространство.

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