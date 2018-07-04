У Порошенко и Яценюка не хотят обновлять Центризбирком - источник

Верховная Рада в четверг не проголосует обновление ЦИК, об этом говорят источники в коалиции

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Президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку не выгодно менять старый состав Центризбиркома, потому в четверг Верховная Рада не проголосует обновление ЦИК. Об этом LIGA.net говорят собеседники в коалиции.

Один из аргументов, котрый называют депутаты-члены коалиции: в случае перезапуска ЦИК президент как контролировал большинство, так и будет - в новом составе лояльны ему будут восемь из 15 членов. Трое - Народный фронт. Одного может получить партия Юлии Тимошенко.

Загвоздка в том, что никому из двух партий коалиции не выгодно менять состав ЦИК - выгодно говорить о важности обновления для украинцев и западных доноров.

В НФ говорят, что обновление ЦИК не выгодно президенту. В БПП говорят, что обновление не выгодно Яценюку, потому что тот якобы еще не придумал, что потребовать за это голосование. То есть остается вероятность, что голоса найдут.

"Но никто не может гарантировать лидерам НФ, например, попадание в список или деньги на мажоритарные округи", – сказал LIGA.net собеседник в БПП.

"Фронт соберется в четверг и мы тоже (на заседание фракции). Наши примут решение - первым делом поставить на голосование кандидатов в ЦИК от БПП, а потом представителей НФ. Фронтовики тоже захотят сначала поставить своих. Получится, что никто никого не поддержит", - считает собеседник в БПП.

"Президент подал представление в Раду. Если его обвиният, что он тормозит процесс - он напомнит, что у него только 120 голосов. И то не всегда", – подчеркнул LIGA.net депутат БПП Иван Винник.