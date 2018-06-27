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Боты:
27.06.2018, 13:13

"Первая космическая скорость" для новых политических лидеров

"Первая космическая скорость" для новых политических лидеров
писатель, журналист, политический аналитик

"Первой космической" называют скорость выхода на устойчивую околоземную орбиту, при которой объект не свалится в атмосферу

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В связи с непрекращающимся потоком новых лидеров (появление которых, конечно же, замечательно, но безнадежно), хочу поделиться политтехнологическими азами. Работу с потенциальным кандидатом политтехнологи начинают с изучения трех параметров.

Первый — узнаваемость. С этим все понятно, причем узнаваемость может быть не чисто политической, но такой, которую в политическую узнаваемость можно трансформировать.

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Второй — доверие. По сути, это интегральный показатель симпатии к кандидату, который еще ничего грандиозного не совершил, но граждане почему-то надеются, что он сможет. Или наоборот, совершил, и люди верят, что продолжит в том же духе.

Третий — собственно президентский рейтинг. Избиратели каким-то чутьем определяют для себя, насколько кандидат способен реально победить на выборах.

У нынешних кандидатов обычно высокий индекс узнаваемости, рейтинг доверия  существенно ниже (вплоть до отрицательного), и еще ниже — президентский рейтинг. Например, после первой каденции на посту министра МВД в 2007 году Юрий Луценко имел узнаваемость 72%, доверие 37%, а президентский рейтинг - 7%. Это очень хорошие цифры, поэтому неудивительно, что президент Ющенко затащил Луценко на первый номер парламентского списка "Нашей Украины".

Если у кандидата узнаваемость меньше 30% — это не кандидат. Каким бы замечательным гражданином и человеком он ни был. С доверием сложнее. Граждане могут не доверять кандидату (вот как, к примеру, Петру Порошенко), но все равно он может иметь приличный президентский рейтинг, так как все понимают, что у него остаются возможности на выборах победить.

Все три параметра можно наращивать при наличии ресурсов — медийных, организационных и прочих. Но в конечном итоге все сводится к деньгам, так как эфир, промо-кампания и прочее покупаются.

Так вот. Если начинать почти с нуля по всем трем показателям, то для того, чтобы заметно засветиться на выборах президента нужно иметь 3-5 миллионов долларов. Чтобы реально бороться за вхождение в тройку лидеров — 50 миллионов. А чтобы бороться за победу — 150 миллионов. Минимум! Разумеется, если кандидат стартует не с нуля, то сумма затрат уменьшается. Собственно, в этом и заключается смысл попыток затащить на выборы Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского, у которых прекрасная узнаваемость и неплохое доверие.

А теперь — главное. За оставшиеся 9 месяцев до выборов даже я, с моим почти тридцатилетним опытом в политике, не вижу, как можно эффективно потратить 100-150 миллионов долларов, необходимые для полноценной раскрутки нового, абсолютно свежего кандидата до уровня шансов борьбы за победу. Для этого тривиально не хватит времени.

А вот засветиться с прицелом на будущее — сколько угодно.

Выводы делайте сами.

(Источник)

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Теги: выборы президента, политические технологии
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