"Первая космическая скорость" для новых политических лидеров

В связи с непрекращающимся потоком новых лидеров (появление которых, конечно же, замечательно, но безнадежно), хочу поделиться политтехнологическими азами. Работу с потенциальным кандидатом политтехнологи начинают с изучения трех параметров.

Первый — узнаваемость. С этим все понятно, причем узнаваемость может быть не чисто политической, но такой, которую в политическую узнаваемость можно трансформировать.

Второй — доверие. По сути, это интегральный показатель симпатии к кандидату, который еще ничего грандиозного не совершил, но граждане почему-то надеются, что он сможет. Или наоборот, совершил, и люди верят, что продолжит в том же духе.

Третий — собственно президентский рейтинг. Избиратели каким-то чутьем определяют для себя, насколько кандидат способен реально победить на выборах.

У нынешних кандидатов обычно высокий индекс узнаваемости, рейтинг доверия существенно ниже (вплоть до отрицательного), и еще ниже — президентский рейтинг. Например, после первой каденции на посту министра МВД в 2007 году Юрий Луценко имел узнаваемость 72%, доверие 37%, а президентский рейтинг - 7%. Это очень хорошие цифры, поэтому неудивительно, что президент Ющенко затащил Луценко на первый номер парламентского списка "Нашей Украины".

Если у кандидата узнаваемость меньше 30% — это не кандидат. Каким бы замечательным гражданином и человеком он ни был. С доверием сложнее. Граждане могут не доверять кандидату (вот как, к примеру, Петру Порошенко), но все равно он может иметь приличный президентский рейтинг, так как все понимают, что у него остаются возможности на выборах победить.

Все три параметра можно наращивать при наличии ресурсов — медийных, организационных и прочих. Но в конечном итоге все сводится к деньгам, так как эфир, промо-кампания и прочее покупаются.

Так вот. Если начинать почти с нуля по всем трем показателям, то для того, чтобы заметно засветиться на выборах президента нужно иметь 3-5 миллионов долларов. Чтобы реально бороться за вхождение в тройку лидеров — 50 миллионов. А чтобы бороться за победу — 150 миллионов. Минимум! Разумеется, если кандидат стартует не с нуля, то сумма затрат уменьшается. Собственно, в этом и заключается смысл попыток затащить на выборы Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского, у которых прекрасная узнаваемость и неплохое доверие.

А теперь — главное. За оставшиеся 9 месяцев до выборов даже я, с моим почти тридцатилетним опытом в политике, не вижу, как можно эффективно потратить 100-150 миллионов долларов, необходимые для полноценной раскрутки нового, абсолютно свежего кандидата до уровня шансов борьбы за победу. Для этого тривиально не хватит времени.

А вот засветиться с прицелом на будущее — сколько угодно.

Выводы делайте сами.

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