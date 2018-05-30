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Боты:
30.05.2018, 12:21

Пять констатаций и один прогноз

Пять констатаций и один прогноз

Имя Аркадия Бабченко пополнило длинный список уничтоженных российским режимом журналистов и оппозиционеров

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Старая привычка подбирать слова, чтобы не начать выть... Иногда помогает.

Первая мысль, пришедшая в голову после шока: а ведь ничего нового... После февраля 2015 года уже неприлично сомневаться в том, что элита РФ состоит из убийц и тех, кто покрывает убийства. Это стало более или менее ясно давно, после смерти Юрия Щекочихина, но убийство Немцова и последующий не-допрос Геремеева и Делимханова поставили точку в этом вопросе (для тех, у кого еще оставались вопросы).

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Никакое убийство российского оппозиционера - тем более личного врага Путина - не будет расследовано в России до демонтажа режима. Нынешние "следственные органы" РФ, ее "прокуратура" и "суды" - типовая бандитская "крыша", только с неограниченными возможностями. С тем же успехом можно было ждать от берлинской полиции 1930-х расследований в отношении Гитлера и его элиты.

Убивать снаружи путинские силовики тоже научились очень хорошо: список ликвидированных за границей врагов Путина (со списком загадочных смертей впридачу) начинается с Яндарбиева и не заканчивается Литвиненко... Убивали и в Лондоне, - что ж говорить о Киеве! Там они вообще как у себя дома.

Вторая констатация, вытекающая из первой. Любого их нас можно убить в любой момент совершенно безнаказанно. Для этого совершенно не обязательно, чтобы приказ об убийстве отдавал лично Путин: достаточно личной или корпоративной мотивации любого из многочисленных вооруженных негодяев в высочайшем окружении - и многократно подтвержденной уверенности в безнаказанности такого преступления.

Путин вырастил и легитимизировал преступную среду во власти, и теперь эти метастазы могут развиваться вполне самостоятельно.

Третья констатация. Кремлевские и останкинские вопли о том, что гибель оппозиционера выгодна врагам Путина, мы слышим со дня убийства Анны Политковской. С тех пор убийства и "странные" смерти политических противников режима вошли в обычай и стали бытом, и всякий раз, ухмыляясь, нам скармливают все ту же протухшую конспирологическую пошлость. Да, человек с кровью своих врагов на руках, теоретически, может быть и жертвой ряда целенаправленных провокаций, - но скорее всего, это просто убийца, не правда ли? "Бритва Оккама", знаете ли... (Контрольный замер: за время правления Путина не было убито ни одного политического противника президентов, премьеров и канцлеров США, Канады, Франции, Англии, Германии, Японии, Австралии... С чего бы это? Нет желающих дискредитировать Трампа и Меркель? Или причина в том, что власть в этих странах не узурпирована, а прокуратура не в доле с администрацией?)

Четвертая констатация. Никакой другой элиты, кроме силовой (состоящей из военных преступников, просто убийц и их крышевателей в правоохранительных органах), в России в настоящее время нет: о парламенте говорить смешно, а "либералы" находится на обслуге у режима, в статусе "коллективного улюкаева"; с любым из них, в любой момент, можно сделать все, что угодно, и они это знают. Никаких экономических реформ в условиях распила и перманентной войны быть не может, и все наши кудрины-грефы это прекрасно понимают, иначе пришлось бы предположить, что они идиоты.

Но они не идиоты. Они, увы, подельники. Как минимум, в политическом отношении: как часть операции прикрытия.

Пятая констатация и прогноз. Все режимы, характеризующиеся параметрами, описанными выше: презрением к правам человека, безнаказанной ложью, несменяемостью власти, международными интервенциями, политическими репрессиями и убийствами оппозиционеров, - очень дорого и кроваво обходились народам, которые позволяли с собой это делать, и Россия исключением не будет. Никакого "особого пути" в истории не было и нет (это вас обманули). Есть модели развития с ясными и давно исследованными характеристиками. Поэтому - куда Узбекистан с Угандой, туда и мы, след в след, уж поверьте.

И поделом нам, дуракам и терпилам. В день убийства блестящего и честного журналиста Аркадия Бабченко даже не хочется просить другого исхода.

Да, и забыл сказать: будьте вы прокляты.

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Теги: заказное убийство, теракт, оппозиция в россии, убийство журналиста
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