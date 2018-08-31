Ситуация с военно-морскими силами: почему все не так плохо

Сегодня внимание Украины в значительной степени приковано к ситуации в Азовском море и Керченском проливе. РФ, действуя на грани нарушения норм международного права, массово задерживает и обыскивает торговые и рыболовецкие корабли, и фактически открыла новый фронт противостояния с Украиной. Общее направление развития событий и отдельные комментарии ряда иностранных экспертов побуждают разобраться в том, насколько плоха для Украины ситуация на море в целом.

Поскольку официальный Киев обвиняют в абсолютной бездеятельности, начать следует с того, чем конкретно занималась Украина в последние 4,5 года. Дело в том, что украинское военно-политическое руководство приняло сознательное решение сосредоточиться на усилении потенциала сухопутных войск и военно-воздушных сил. Решение это было трудным, однако стратегически правильным на фоне двух факторов. Первый - ограниченность ресурсов: только к 2018 году Украина смогла выйти в закупках и ремонте техники для потребностей ВСУ на уровень 550-600 млн. долларов, который еще в начале 2000-х годов эксперты называли минимально необходимым для системной модернизации Вооруженных сил. С другой стороны, РФ была, есть и остается в первую очередь ведущей сухопутной военной мощью - государством, которое может эффективно применять военную силу в наземных операциях. Отсюда следует, что ключевые угрозы для Украины со стороны РФ и дальше будут сосредотачиваться на суше, а не на море. Поэтому (с учетом ограниченности ресурсов и характера российской угрозы) решение прежде всего сконцентрироваться на сухопутных войсках и военно-воздушных силах является правильным. Следует упомянуть и то, что США начали активно обращать внимание на возможное усиления обороноспособности Украины на море только в прошлом году, когда был одобрен бюджет Пентагона на 2018 год. Данный документ предусматривает возможность передачи Украине радаров для контроля ситуации на море, а также средств для минирования и противодействия минам, а также кораблей для обороны прибрежной зоны. Прежде такого системного внимания к потребностям Киева на море не было.

Показательным является и то, что Москва продолжает создавать на границах с Украиной мощную эшелонированную военную инфраструктуру на основе имеенно общевойсковых сил. Кремль последовательно наращивает потенциал перекинутой из центральной России 20-й армии, а также относительно недавно созданой 8-й армии. Также программа перевооружения Вооруженных сил РФ на 2018-2027 годы (в отличие от программы на 2011-2020) основной упор делает на сухопутные и воздушно-десантные войска, а не на флот, как было до этого. Учитывая такие приоритеты РФ, усиленное внимание Киева к развитию ресурсов обороны при широкомасштабной сухопутной войне представляется полностью обоснованным.

Уже хотя бы поэтому Киев трудно обвинить в бездействии - работа шла, причем в условиях ограниченных ресурсов на направлении наболее опасном. Однако о противодействии угрозам с моря тоже не забывали. То, что Украина в январе и августе 2018 провела успешные публичные испытания крылатой ракеты "Нептун", стало следствием принятых ранее решений и их финансирования. Решением СНБО еще в январе 2016 года Украина сделала приоритетом развитие ряда ракетных систем. Примечательно и то, что ряд наших достижений также могут использоваться для возможного противодействия предполагаемой высадке с моря. Речь идет о работах по проекту "Ольха", который прошел этап государственных испытаний в апреле этого года. Способность Украины наносить удары на расстоянии до 120 км с небольшим отклонением с помощью ракетного комплекса "Ольха" может считаться удовлетворительным промежуточным решением до тех пор, пока не завершатся работы по крылатой ракете "Нептун" в сочетании с ее превращением в противокорабельный комплекс наземного, воздушного, а со временем и морского базирования. Для наведения и корректировки огня комплекса "Ольха" при работе по морским целям можно было бы использовать беспилотники с защищенными системами связи.

Другой важный момент: были ли на самом деле угрозы с моря и на море крайне актуальными все 4,5 года, а также какова, в сущности, природа этих угроз. Заявления о том, что морская угроза со стороны РФ была актуальной для Украины еще с 2014 не выдерживают критики. По состоянию на 2014 год россияне еще не имели в Крыму необходимых средств для проведения политики, аналогичной нынешней агрессии в Азовском море и в Керченском проливе. Для ее реализации существенны не о большие надводные корабли или подводные лодки, а небольшие суда типа артиллерийских катеров и катеров ФСБ, которыми расширяли Крымскую морскую группировку начиная с 2014 года. Радикально ситуацию изменила постройка моста, который соединил Керченский и Таманский полуостровы. То, что Москва задерживает и обыскивает корабли, является следствием установления ею контроля над этими частями суши, наличия моста через Керченский пролив и кратного увеличения группировки небольших судов. Именно это, а не тотальный контроль ситуации на море, дает возможность России контролировать ситуацию и вводить свои правила игры. В целом же силы РФ в этой части мирового океана и далее будут направлены прежде всего не на контроль, а на запрет доступа и использования Черного моря силами в первую очередь США и НАТО. В остальном РФ будет и далее иметь ограниченный потенциал по применению силы на морях. По сути, россияне могут провести операцию с высадкой десанта и захватом плацдармов на украинском берегу Азовского и Черного морей или как часть широкомасштабного наступления в Донбассе, или в рамках полномасштабной войны. Попытки самостоятельных высадок украинские силы сегодня вполне способны отбить.

Следует сказать и о том, что Украина проводит учения по противодействию возможным десантным операциям россиян. В начале августа 2018 года армейская авиация ООС (вертолеты Ми-8 и Ми-24) проводила учения по быстрой передислокации на побережье и уничтожению сил врага на берегу и в море. 21-22 августа отдельный 32-й артиллерийский полк ВМСУ отрабатывал ведение огня по целям на море с помощью реактивных систем залпового огня "Ураган" (дальность до 40 км). Наконец, 28 августа ВМСУ вместе с подразделениями сухопутных войск, ВВС, Сил спецопераций начали командно-штабные учения "Шторм-2018". Целью этих учений называется "управление определенным комплектом войск при отражении вооруженной агрессии с морского направления". На фоне относительной слабости РФ в применении силы на море и с учетом активных приготовлений Украины можно уверенно говорить о способности отразить попытки осуществления даже масштабных самостоятельных десантных операций. Другое дело, что такие приготовления не позволяют комплексно решить преблемы, которые РФ создает гибридной активностью в Керченском проливе и в Азовском море.

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В этом плане также следует понимать еще одно важное обстоятельство. Иностранные военные эксперты уверены, что получение ВМСУ от США 2 законсервированных катеров береговой охраны класса Island может радикально изменить ситуацию на море в пользу Украины. Да, такой шаг однозначно полезен, ибо позволит усилить корабельный состав ВМСУ. Однако катера Island не являются волшебной палочкой, которая может заставить РФ изменить свою политику в Керченском проливе. Это следует понимать, чтобы избежать завышенных ожиданий, которые не оправдаются и станут причиной разочарований. Пока Украина не нарастит способность противодействовать РФ на всех уровнях эскалации - от российского морского пиратства до полномасштабных боевых действий на море - Киев будет лишен практической возможности адекватно отвечать на агрессивность, с которой сейчас ведет себя Россия. Именно для изменения сложившейся ситуации и создается крылатая ракета "Нептун", серийное производство которой должно стоить до 30 млн. долларов, а завершение полного цикла испытаний и начало массового производства потребуют еще 2-2,5 года.

Итак, подведем итог. Украина за несколько лет с начала агрессии РФ приняла непростое, но стратегически правильное решение приоритетно усиливать потенциал сухопутных войск и ВВС. При этом угрозами с моря никто не пренебрегал - успешная работа по крылатой ракете "Нептун" станет результатом реализации решений, принятых в учетом таких угроз. Уже имеющиеся достижения - такие как ракетный комплекс "Ольха" - работают как временные средства противодействия отдельным угрозам, в том числе с моря. Нынешнему ограниченному потенциалу РФ применять силу на море и соответствующим отдельным угрозам со стороны моря Украина в состоянии противодействовать. Для этого проводятся постоянные учения и подготовка (как показывает деятельность даже в течение одного только последнего месяца). Кремль способен создавать проблемы для Украины в Азовском море и в Керченском проливе не потому, что РФ стала доминирующей силой на море - эти возможности дает ей фактический контроль над оккупированным Крымом и усиленная группировка малых кораблей. К сожалению, решить эту проблему ВМСУ сегодня не могут. Не решит ее и введение в состав украинского флота двух катеров класса Island. Только когда Украина будет способна на море противодействовать всему спектру угроз и быть готовой к эскалации противостояния вплоть до полномасштабной войны, можно будет платить РФ той же монетой и вести себя более напористо. Однако это в любом случае вопрос не сегодняшнего дня, а нескольких следующих лет - при наличии стабильного финансирования.