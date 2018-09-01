Взрыв в "Сепаре": Почему убрали Захарченко

Ставленник Москвы, террорист и коллаборационист Александр Захарченко был убит по той же самой причине, что и его "коллеги", - Бэтмены, Гиви, Моторолы, и прочие, - а именно в результате внутренних разборок в Главном управлении ГШ вооруженных сил России (бывшее ГРУ).

Средств и ресурсов становиться меньше, а аппетиты у захватчиков, оккупантов и коллаборационистов все те же. Борьба между различными внутренними группировками Главного управления ГШ вооруженных сил РФ за распределение выделяемых из России и отжатых на оккупированных территориях ресурсов происходит постоянно.

Кроме того, из некоторых источников просачивалась информация о том, что в Кремле обсуждался вопрос о замене Захарченко на другую фигуру. Однако фигура Захарченко, вполне устраивала Путина. Об этом свидетельствует и молниеносная и весьма болезненная реакция Путина на убийство Захарченко. Поэтому в отличие от всех остальных своих коллег по террору Захарченко оставался долгожителем в этой оккупационно-бандитской среде.

Когда Путину стало не до Захарченко, это в Кремле почувствовали, поэтому и дали отмашку руководящим кадрам российской военной разведки действовать на местах в соответствии с обстановкой. Вот они и действовали.

В принципе, это классическое убийство более-менее значимого военного преступника. Чаще всего, в советско-российских традициях именно представители "своих" спецслужб убивают военных преступников такого уровня, дабы уничтожить свидетелей и доказательства собственных многочисленных преступлений.

Убийство Захарченко Путин и его ОПГ вряд ли будут использовать в качестве повода для усиления военной агрессии против Украины с временно оккупированной территории.

Во-первых, Россия не в состоянии перейти на мобилизационную экономику, свойственную стране, ведущей агрессивную наступательную войну, а на очереди еще новые пакеты западных санкций. К тому же, в России имеются проблемы с мобилизационным потенциалом населения.

Во-вторых, Россия и так наносит дополнительный экономический ущерб Украине путем незаконной блокировки Азовского моря, чем, в общем-то, в Кремле вполне удовлетворены.

В-третьих, Путин санкционировал участие в президентской компании своих кандидатов в президенты Украины, сделал ставку на выборы. Грядущие президентские выборы Кремль планирует использовать для захвата власти во всей Украине, а не только на отдельных ее территорях с помощью войны. Поэтому он пока не заинтересован в проведении военно-наступательных операций против Украины.

Поэтому максимум, во что Путин и его ОПГ могут конвертировать убийство Захарченко, - очередной виток информационной войны против Украины.

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