Сергій Плохій – директор Гарвардського українського наукового інституту, автор понад десятка історичних блокбастерів і один з найбільш авторитетних істориків Східної Європи. Ця розмова була записана майже три місяці тому для подкасту "Перші люди". Ми розмовляли про історію прийнятну для всіх українців, здобуття незалежності, важливість "побєдоносних" міфів, ідей, що нас об"єднають. Важливі речі. Коли ще про них почитати, як не на річницю Незалежності. Тим більше, що Плохій один з небагатьох до кого варто дослухатись.

- Сергіє, наївне запитання: навіщо молодим людям у 21 столітті, коли є Вікіпедія в смартфоні, вчити історію?

По-перше, щоб орієнтуватися в Вікіпедії. Вікіпедія – це архів всього, народна енциклопедія, створена всіма і для всіх. І треба розрізняти факти від шумовиння, для цього треба мати підготовку, якесь критичне мислення.

Але найголовніше, що історія – це унікальне джерело знань про нас сьогодні. Історія дає змогу зрозуміти сьогоднішнє суспільство через призму його досвіду. І за можливості зробити певні висновки з цього досвіду. Бо історія – це наш досвід. Існує ж різниця між досвідченою та недосвідченою людиною. Так і суспільство: може бути історично свідомим, а може знати тільки те, що передається з покоління в покоління, це горизонт років 50-60.

Це головна причина.



- Теза, що історія добре пояснює наше сьогодення, наштовхує на запитання, а чому Україна така різна, така неконсолідована. Можливо, з тієї причини, що у нас немає загальної історії, тієї історії, яка влаштовує абсолютну більшість українців?

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- Є визначення нації як щоденного плебісциту, щоденного референдуму. Тобто нація існує так довго, як довго існує порозуміння між її членами про те, що ми є щось одне, що у нас є спільна основа, мета та мрія. А цієї спільності важко досягнути без спільного уявлення про минуле, звідки ми всі прийшли. Суспільство потребує спільного знаменника й історична наука або історичне усвідомлення мусить запропонувати його суспільству.

Нація існує так довго, як довго існує порозуміння між її членами про те, що ми є щось одне, що у нас є спільна основа, мета та мрія



Але в демократичному суспільстві, цей спільний наратив не може вироблятися тільки фахівцями істориками та не може бути накинутий згори. Тобто, ми маємо виробити консенсус в умовах суспільного діалогу. Але цей діалог, або розмова має бути кваліфікованою, вона не має бути вкрадена крикунами і фальсифікаторами. І тому відповідальність публічних інтелектуалів в демократичних суспільствах є набагато вищою, ніж в авторитарних режимах. Тобто, фахівці мають вести перед в цій розмові, але це має бути спільна розмова і спільне прийняття нашої багатоманітності, в тому числі історичної.

Цей спільний наратив минулого з часом змінюватиметься, бо змінюватиметься наш погляд на себе, нас цікавитимуть зовсім інші речі.

Але те, що потрібне спільне розуміння історії, – це безперечно, без цього немає спільного майбутнього.

- Зрозуміло. Рецепт – кваліфікована, але широка дискусія. Але як ставитися до таких сенситивних історичних питань чи постатей, як, наприклад, Богдан Хмельницький, який для однієї частини герой, а для частини українських євреїв – чи не творець геноциду. Для частини Мазепа – українофоб, а для інших – борець з Росією. Як відбувається погодження таких контраверсійних історичних персон?

- Ми не унікальні в цьому розумінні. Зараз у Сполучених Шатах частина суспільства намагається зносити пам’ятники у зв’язку з засудженням рабства та новими расовими відносинами та конфлікатами. Але Сполучені Штати були створені на фундаменті рабовласницького расистського суспільства. І тепер є запитання, що робити з усіма цими рабовласниками, серед яких, наприклад, перший президент Джордж Вашингтон. І тут рішення є тільки одне як для Сполучених Штатів, так і для України: не ідеалізувати персоналії Вашингтона чи Хмельницького, а подивитися на цих історичних осіб, на їхню роль в історії через призму того, що найважливіше для нас сьогодні. Для Сполучених Штатів Вашингтон – це створення незалежної держави. Для України Хмельницький – це створення козацької державності, хоча він же долучається до того, що незалежна держава де-факто стає залежною. І це ідеї, які для нас важливі. А люди є продукти свого часу, свого світу, свого уявлення про расові відносини, про відносини між християнами та іудеями тощо.Тобто ми уникаємо створення кумиру, але намагаємося об'єднуватися навколо певних важливих ідей. Героями мають ставати не стільки люди, скільки ідеї та підходи.

Потрібне спільне розуміння історії, – це безперечно, без цього немає спільного майбутнього.

- Є популярна думка, що націям для мобілізації, для руху вперед потрібен побєдоносний міф, на який можна спиратися. Яскравий приклад – російське побєдобєсіє щодо Другої світової війни. В Україні якось краще виходить розвивати наратив страждання і жертовності, ніж великих перемог. Це проблема?



- Об’єднавчими моментами для націй частіше за перемоги стають ситуації поразки. Це більш мобілізуючий фактор. Ви згадували про міф побєди в Росії, так зване побєдобєсіє. Але є більш рання міфологія, пов'язана, наприклад, з Бородіно. Подивіться, що сталося після Бородіно – Москва була спалена і здана. Тобто, програна битва, яка міфологізується як велика перемога. Теж саме стосується Севастополя як міста російської слави. Що може бути більш ганебним, ніж те, що флот не може боротися і його затоплюють в гавані. Повна поразка і здача міста, але він трансформується в щось інше.

Найбільш мобілізувальні міфи, в яких йдеться не просто про поразку, а про перемогу через поразку. Подолання складностей, великих труднощів. А в сьогоднішньому побєдобєсії РФ, питання жахливих поразок і втрат 41 року фактично забуто. І в цьому розумінні цей міф постійно наражається на критику у тому числі і у самій РФ.

В Україні реальних епізодів подолання труднощів може вистачити не на одну країну.

Подивіться, що сталося після Бородіно – Москва була спалена і здана. Тобто, програна битва, яка міфологізується як велика перемога.

Для нас важливіше, як ми ставимося до нашої історії, наших подій, чи це тільки міфологія віктимності (жертовності), чи це також етос перемоги, подолання складнощів і продовження життя.

Наприклад, ми в українському інституті в Гарварді видали український переклад книжки Оксани Кісь, яка розповідає про жінок в системі Гулагу. Де вижити – означає перемогти. Це головна ідея. Дивлячись на той самий голодомор, Чорнобиль – це питання також не тільки віктимності, це питання і перемоги. Україна вижила і подолала систему яка продукувала ці катастрофи. Українська історія дуже багата на такі речі. Повторюю – питання в тому, як ми ставимось до наших історичних злетів та падінь.

Як історик можу сказати: українці не найбільш нещасні у світі. Але якщо подивитися на наше самовідчуття, то в це важко повірити. Я думаю, що це має змінитися.



- У вашій книзі "Остання імперія", про розпад СРСР, є теза, що український референдум у грудні 1991 року і чітка позиція Кравчука щодо виходу з Союзу на зустрічі в Бєловєжскій пущі і були найважливішою причиною, що Радянський союз припинив існувати у грудні 1991 року. Історія, що Україна, зіграла ключову роль в розпаді Союзу – це може бути одним з камінців побєдоносного міфу України?

- Я думаю, що певною мірою вже є частиною цього міфу. Але питання наголосів. Україна не ставила собі за мету розвалювати Радянський союз. Метою було створення незалежної України, а не повалення СРСР. І 1 грудня 1991 року українці, коли прийшли на виборчі дільниці, відповідали на запитання "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України"? А вже одним з наслідків української незалежності став розпад Радянського союзу.

Так сталося через те, що Україна історично була ключовою складовою Російської імперії, а потім Радянського союзу. Без неї ні Горбачов, ні Єльцин не уявляли Союз. Україна тоді була другою і за розміром економіки, і за кількістю людей, і за інтелектуальним потенціалом. Для Росії не було економічного сенсу тягнути імперію без України.

І Путін збирає війська на українському кордону в умовах анексії Криму, війни на Донбасі, фактично іде ва-банк у відносинах с Заходом через те, що майбутнє України має ключове значення для успіху або провалу неоімперських потуг Росії.

Так що міф має відображати реалія того періоду і бути не стільки про руйнування імперії, хоч і це важливо, скільки про творення держави та нації.