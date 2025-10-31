Длительная война, как и любое другое травмирующее событие, запускает определенные психологические механизмы в обществе. Любая травма не только отбирает, но и что-то дает. Появляются новые вызовы, культура меняется, расставляются другие акценты даже. Что-то теряет свою актуальность, а что-то – наоборот.

Война, как и любой конфликт, всегда вытаскивает наружу, разоблачает, дает толчок процессам, которые ведут к решению уже существующей ситуации. Это болезненные процессы, но необходимые для решения проблемы, для развития.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net