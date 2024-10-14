1. Создать электронный реестр граждан, и на основании данных в действующих государственных реестрах определить статус каждого гражданина Украины – пригодность, порядок мобилизации в армию, критически важный бизнес и военную промышленность. Это полностью ликвидирует торговлю бумажными справками, обеспечит прозрачность и равенство прав, позволит эффективно контролировать решения мобилизационных органов.

Все, кто должны быть мобилизованы, но уклоняются, сразу фиксируются во всех базах данных, и полиция ищет их по месту деятельности, там, где человек обращается в государственные органы или работает, или рассчитывается карточкой. То есть шансы найти становятся высокими. Любые изменения в электронном реестре остаются навсегда, ответственное лицо, вносящее изменения, сразу заметно.

Будет создан учет реального мобилизационного ресурса, придется ставить на учет всех без исключения мужчин и давать отсрочки исключительно на основании всеобщего закона, одинаково для всех. Возможности для взяточников во власти тихонько отмазать своих, быть незамеченными, решать вопросы для нужных людей по звонку, будут максимально усложнены. Облавы на улицах просто теряют смысл.

2. Оставить все как есть, не создавать электронный реестр, разрешить и дальше торговать справками о выезде, о непригодности, о снятии с учета всем коррумпированным аферистам среди десятка уполномоченных государственных органов, проконтролировать действия которых невозможно, поскольку они работают по своим личным базам данных и по бумажным справкам, оригиналы которых быстро уничтожаются. И потому руководители МСЭК и других учреждений как собирали, так и будут собирать миллионы долларов ежемесячно не только в Хмельницкой – во всех областях Украины.

И тогда для прикрытия этого хаоса, беспорядка, безответственности и коррупции нужны громкие пиар-акции – как-то вручить какие-то жалкие пару десятков повесток на концерте в центре Киева.

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