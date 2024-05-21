Обычный прием Кремля – использовать военные действия для усиления информационного давления и наоборот. Пока что у них буксует и одно, и другое

Россияне начали оттягивающую активность к северу от Харькова. Обстрел усиливается. Информационное давление растет.

В то же время:

• Ресурсов для наступления на город у россиян как не было, так пока и нет. Брожение напротив Сумской области наши отслеживают.

• До 11 дня активности враг не решил первичных задач – не захватил Волчанск (идут бои в центре) и не вышел на границу обстрела Харькова полевой артиллерией.

• Население в тонусе, тревожность есть, паники нет.

• Западная помощь медленно, но подползает.

• На практике доказывается тезис, что каждый росоккупант получит в лоб персональным дроном. Который доставит в войска либо медленное государство, либо быстрые граждане. Тенденция будет усиливаться, каждый российский контрактник-наемник должен отдавать себе отчет в последствиях. Для россиян это не лотерея – это приговор.

Несколько дней назад я предположил, что авантюра севернее Харькова началась раньше плана. Вчера этот же тезис озвучил "Экономист". Потому что оно так выглядит. Или плохо сработала их разведка. Или – что вероятно – вмешался политический фактор: Шойгу пытался совершить маленький подвиг накануне переназначения правительства и/или готовили фон для поездки в Китай.

Специалисты говорят, что для наращивания активности россиянам придется привлекать силы и средства с других направлений. Что по принципу сообщающихся сосудов скажется отрицательно.

У нас два ключевых трека:

• масштаб и темпы поставок западной помощи (боеприпасы, бронетехника, а также вливание в наш ВПК),

• западная авиация – так как это усиление ПВО и возможность отогнать российскую авиацию.

Ближайшие недели критичны для формирования траектории: к провалу или к выползанию.

Если за лето произойдет насыщение помощью наших войск (в дополнение к тому, что делает наш ВПК и отдельно покупается), а также появится авиация как минимум для задач ПВО на правом берегу Днепра, у россиян будет печальное лицо. Среди прочего будет возможность маневрировать наземными средствами ПВО, прикрывать войска, более эффективно решать проблему разведывательных дронов РФ.

Так что все очень сложно, но для нас есть не только плохие сценарии. Россияне уже выбились из графика и должны корректировать планы.

Обычный прием Кремля – раскручивать двухфакторную спираль: использовать военные действия для усиления информационного давления и наоборот – информационные атаки призваны улучшать обстановку для военных. Пока что у них буксует и одно, и другое.

В общей сложности за 5 месяцев Кремлю не удалось раскачивать до внутренней дестабилизации в Украине. С одной стороны, украинцы разобрались, что к чему, с другой - не произошло обрушения фронта, пришли положительные сигналы из США, что оздоровило атмосферу даже на фоне серьезного ущерба энергетике и другим проблемам.

То есть сейчас политический фактор с информационными интервенциями недостаточно помогают российскому замыслу, а военные свершения оккупантов не вызывают цепной реакции в украинском обществе. Есть шаткий баланс.

Россияне это видят. И принимают меры, чтобы его разрушить.

Вчера глава Пентагона отметил, что лето – очередной переломный момент для Украины. Я это воспринимаю не только как фигуру речи (уже было десяток-полтора переломных моментов).

Есть тайминг, влияющий на весь мир, – выборы президента США. Время давит на всех. Кто лучше выдержит это давление, тот и получит шанс лучше защитить свои интересы.

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