Звичайний прийом Кремля – використовувати військові дії для посилення інформаційного тиску та навпаки. Поки що у них буксує й одне, й інше

Росіяни почали активність з відтягування на північ від Харкова. Обстріл посилюється. Інформаційний тиск зростає.

У той же час:

• Ресурсів для наступу на місто у росіян як не було, так поки що і немає. Бродіння навпроти Сумської області наші відстежують.

• До 11 дня активності ворог не вирішив первинних завдань – не захопив Вовчанськ (йдуть бої в центрі) і не вийшов на межу обстрілу Харкова польовою артилерією.

• Населення у тонусі, тривожність є, паніки немає.

• Західна допомога повільно, але підповзає.

• На практиці доводиться теза, що кожен росокупант отримає в лоб персональним дроном. Який доставить до військ або повільна держава, або швидкі громадяни. Тенденція посилюватиметься, кожен російський контрактник-найманець має усвідомлювати наслідки. Для росіян це не лотерея – це вирок.

Кілька днів тому я припустив, що авантюра на північ від Харкова почалася раніше за план. Вчора цю ж тезу озвучив "Економіст". Бо воно справді так виглядає. Або погано спрацювала їхня розвідка. Або – що ймовірно – втрутився політичний чинник: Шойгу намагався зробити маленький подвиг напередодні перепризначення уряду та/або готували тло для поїздки до Китаю.

Фахівці кажуть, що для нарощування активності росіянам доведеться залучати сили та кошти з інших напрямків. Що за принципом сполучених посудин позначиться негативно.

У нас два ключові треки:

• масштаб та темпи постачання західної допомоги (боєприпаси, бронетехніка, а також вливання в наш ВПК),

• західна авіація – бо це посилення ППО, і можливість відігнати російську авіацію.

Найближчі тижні критичні для формування траєкторії: до провалу або до виповзання.

Якщо за літо відбудеться насичення допомогою наших військ (на додаток до того, що робить наш ВПК і окремо купується), а також з'явиться авіація як мінімум для завдань ППО на правому березі Дніпра, у росіян буде сумне обличчя. Серед іншого буде можливість маневрувати наземними засобами ППО, прикривати війська, ефективніше розв'язувати проблему розвідувальних дронів РФ.

Тож все дуже складно, але для нас є не лише погані сценарії. Росіяни вже вибилися з графіка та мають коригувати плани.

Звичайний прийом Кремля – розкручувати двофакторну спіраль: використовувати військові дії для посилення інформаційного тиску та навпаки – інформаційні атаки покликані покращувати обстановку для військових. Поки що у них буксує й одне, й інше.

Загалом за 5 місяців Кремлю не вдалося розгойдувати до внутрішньої дестабілізації в Україні. З одного боку, українці розібралися, що до чого, з іншого – не сталося обвалення фронту, прийшли позитивні сигнали зі США, що оздоровило атмосферу навіть на тлі серйозної шкоди енергетиці та інших проблем.

Тобто зараз політичний чинник з інформаційними інтервенціями недостатньо допомагають російському задуму, а військові звершення окупантів не викликають ланцюгової реакції в українському суспільстві. Є хиткий баланс.

Росіяни це бачать. І вживають заходів, щоб його зруйнувати.

Вчора глава Пентагону зазначив, що літо – черговий переломний момент для України. Я це сприймаю не лише як фігуру мови (вже було десяток-півтора переломних моментів).

Є таймінг, який впливає на весь світ, – вибори президента США. Час тисне на всіх. Хто краще витримає цей тиск, той і матиме шанс краще захистити свої інтереси.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net