Сырский – подходящая кандидатура, чтобы ему довериться, если он будет действовать с профессиональной командой и будет систематически давить на власть и всех в стране так же упорно, как давит на рядовых офицеров и солдат, требуя творить все возможное и невозможное.

Сейчас на фронте обстановка настолько критична, что в бой в качестве штурмовиков идут все, кто только может, и даже снайперы. В этот критический момент необходима максимальная поддержка. Потому что еще немного такой же войны, как сегодня, – и мы проигрываем.

Вопрос о том, будет ли все это успехом или закончится только новыми потерями, зависит полностью от простой проблемы – будет ли мобилизован тыл? Будет ли тыл давать благодаря переводу экономики на военные рельсы и благодаря западной помощи необходимое вооружение и боеприпасы? Пока видим процесс изгнания старой мафии, цементирования нового порядка – но не видим, чтобы этот новый порядок заработал и фронт начал получать все необходимое по максимуму.

Пока противник мобилизовал все что мог в своем тылу, у нас сотни самых необходимых вещей не приняты на вооружение, контракты по принятому на вооружение не подписываются, подписанные – не финансируются. У нас просто катастрофическое положение, и если буквально за считанные дни не начнется новая страница в истории нашего тыла – нас даже самые гениальные полководцы не спасут.

Бросят ли в бой всех, что уже в Силах обороны, – очевидно, что да. Бросят ли в бой всех, кого мобилизуют, – очевидно, что да. И мобилизуют гораздо больше, чем 500 тысяч, и тоже бросят в бой – вспомните этот прогноз и не говорите, что никто такого не ожидал, это нерационально и тому подобные вещи. От нас зависит, будет ли это все напрасно или нет. Итак, что мы можем сделать?

1. Требовать мобилизации тыла и контролировать все происходящее.

2. Готовиться воевать, потому что чем больше Вы сами подготовитесь, тем больше шансов выжить. Если боитесь полигонов – хотя бы почитайте книги, потому что часто расплачиваются за элементарные ошибки. Не рассчитывайте, что там всему научат и командиры будут давать разумные команды. Я сам воевал лишь пару месяцев, но в первый же день просто дважды спас свою роту, объяснив замкомбата, что правильно, а что неправильно в тех условиях местности, которые нам достались, исходя из обстановки, которую я разнюхал лучше его. Будьте подготовленными хотя бы головой – это уже часто спасает.

3. Требуйте справедливости. Я знаю только одного воюющего депутата, и его голос о реальности на фронте его коллеги не слышат. Если бы в Авдеевке воевали дети министров и депутатов, 20 тысяч дронов не лежали бы на складах.

4. Требуйте от Запада оказать в десятки раз больше помощи нам. Будьте рациональными и решительными. А пока этой помощи нет – донатьте, делайте все возможное везде, где можете, покрывая дефицит помощи.

5. Максимально помогайте выжить тем, кто уже воюет. Те, кто еще живы и не искалечены, – они однозначно лучше в основной массе тех, кого мобилизуют. Это просто медицинский факт. Чем больше из них выживут благодаря Вашей поддержке – тем больше шансов выжить у Вас, когда Вам придется воевать.

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