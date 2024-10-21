Если каждый из нас возьмет на себя личную сознательную ответственность и решит, что все зависит от него, тогда мы получим вместе достойное будущее нашего общества, нашей страны, нашего мира.

И первое, что нам понадобится для такого творения — хорошее ментальное здоровье.

Профилактика и check-up

Давно следя и инвестируя в различные сферы, связанные со здоровьем и активным долголетием, я могу точно сказать – нужно построить таким образом свою жизнь, свою систему мышления, свою систему поведения, свои отношения, свою систему питания, чтобы минимизировать риск возникновение проблем со здоровьем.

Мы проводим много исследований в Singularity University о продлении жизни и технологиях, которые позволяют человеку жить дольше. Оказывается, что основным двигателем долгой активной полноценной жизни является не физическое здоровье.

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ментальное здоровье