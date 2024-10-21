Якщо кожен з нас візьме на себе особисту свідому відповідальність і вирішить, що все залежить від нього, тоді ми разом отримаємо гідне майбутнє нашого суспільства, нашої країни, нашого світу.

І перше що нам знадобиться для такого творення — гарне ментальне здоровʼя.

Профілактика та check-up

Давно стежачи та інвестуючи у різноманітні сфери, які пов'язані зі здоров'ям та активним довголіттям, я можу точно сказати – треба побудувати таким чином своє життя, свою систему мислення, свою систему поведінки, свої стосунки, свою систему харчування, щоб мінімізувати ризик виникнення проблем зі здоров'ям.

Ми проводимо багато досліджень в Singularity University про продовження життя та технології, які дозволяють людині жити довше. Виявляється, що основним рушієм довгого активного повноцінного життя є не фізичне здоров’я.