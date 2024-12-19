Повышенные тарифы могут усугубить ситуацию в экономике США и повысить стоимость жизни

Относительно Трампа и тарифов. Введение высоких импортных тарифов на многие товары из многих стран:

- снизит импорт США;

- сместит спрос на производимые в США товары и вызовет рост инфляции (важный вопрос – ускоряющаяся инфляция будет долгосрочной или временной/краткосрочной);

- ускорение инфляции может вынудить ФРС повысить процентную ставку;

- если ФРС повысит ставку, это укрепит доллар и усложнит экспорт (доллар может укрепиться еще и из-за сокращения импорта), особенно с учетом возможных тарифов в ответ от других стран.

В результате:

– торговый баланс США почти не изменится, а экспортеры окажутся в невыгодном положении;

- повышенные тарифы могут усложнить ситуацию в экономике США и повысить стоимость жизни;

- возможное повышение ставки приведет к росту доходности гособлигаций, что приведет к увеличению расходов на обслуживание госдолга.

Но если ФРС признает, что инфляция будет временной, может и не повысить ставку. Или повысить, но символически.

Важный вопрос – как американские компании смогут адаптироваться? Некоторые будут переориентировать экспорт на внутренний рынок, но возможности ограничены объемом рынка и ассортиментом продукции. Некоторые отреагируют на сокращение прибыли и рабочих мест.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net