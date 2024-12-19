Підвищені тарифи можуть ускладнити ситуацію в економіці США та підвищити вартість життя

Щодо Трампа й тарифів. Введення високих імпортних тарифів на багато товарів з багатьох країн:

- знизить імпорт США;

- змістить попит на вироблені в США товари й викличе зростання інфляції (важливе питання – інфляція, що прискориться, буде довгостроковою або тимчасовою/короткостроковою);

- прискорення інфляції може змусити ФРС підвищити відсоткову ставку;

- якщо ФРС підвищить ставку, це зміцнить долар й ускладнить експорт (долар може зміцнитися ще й через скорочення імпорту), особливо з врахуванням можливих тарифів у відповідь від інших країн.

В результаті:

- торговельний баланс США майже не зміниться, а експортери опиняться в невигідному становищі;

- підвищені тарифи можуть ускладнити ситуацію в економіці США та підвищити вартість життя;

- можливе підвищення ставки призведе до зростання прибутковості держоблігацій, що матиме наслідком збільшення витрат на обслуговування держборгу.

Але якщо ФРС визнає, що інфляція буде тимчасовою, то може й не підвищити ставку. Або підвищити, але символічно.

Важливе питання – як американські компанії зможуть адаптуватися? Дехто переорієнтуватиме експорт на внутрішній ринок, але можливості обмежені обсягом ринку та асортиментом продукції. Дехто відреагує скороченням прибутку та робочих місць.

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