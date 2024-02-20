Описывать отрицательные сценарии необходимо, чтобы понимать, что именно лежит на чаше весов бездействия. А они будут критичны для всего мира

Этот текст не для нас, а для заокеанских друзей. Что нам? Мы делаем все, что можем, но не все зависит от нас.

Итак, начало 2025 года.

Кончился трагический и очень сложный 2024 год. Украина, не остановив русские войска, после взятия Авдеевки продолжила отступать. Снарядный голод, дефицит людей и техники не давали шанс украинской армии закрепиться. После выборов президента России там была объявлена массовая мобилизация.

В конце весны русские войска с севера вторглись в Сумскую и Черниговскую области. А летом в Ровенскую из Беларуси. Украина так и не получила обещанные F16, дальнобойные ракеты, что не дало перехватить инициативу ни в воздухе, ни на суше. Областные центры, аэропорты регулярно обстреливали ракеты. Потоки беженцев снова направились в Европу. Наступило черное время.

В результате молчаливого согласия россия получила контроль над большей частью территории Украины. Страны, подписавшие гарантии безопасности, громче других выражали обеспокоенность.

Что получил Мир от проигрыша Украины?

Судите сами прежде всего по выгодам россии:

1. Она осталась самой большой страной на планете и увеличила подконтрольную территорию еще на 600 тыс. км2.

2. Получила контроль над природными ресурсами Украины стоимостью свыше $15 трлн в дополнение к своим захваченным ранее. В недрах Украины 117 видов полезных ископаемых из 120, потребляемых человечеством.

3. Россия заняла первое место в мире (!) по производству зерновых культур – более 200 млн тонн и критическое влияние на мировую продовольственную безопасность.

4. Получила полный цикл производства титана из титанового сырья, захваченного в Украине. В Украине, напомню, 20% мировых запасов титановых руд. А Россия импортирует 100% сырья для производства металлического титана. А титан это не только корпуса Искандеров и Кинжалов, это корпуса подлодок, пушки и все, с чем мы столкнулись на этой войне.

Помимо оружия, контроль титана – это ограничение поставок титанового сырья в США и коллапс американского ВПК.

5. Получила Россия и контроль еще над 15 атомными энергоблоками, увеличив риски ядерного террора Европы.

6. Дополнительно – самые большие в мире запасы железной руды (110 млрд россия + 68 млрд Украина).

7. Большие запасы урановых руд 560 тыс. тонн и рост зависимости западных стран, включая США.

8. Самые большие в Европе запасы газа (1.2 трлн м3, по данным ГКС + 3,6 трлн м3, потенциальные запасы Юзивской площадки, Донецкой области).

9. Вторую по величине в Европе и одну из самых больших ГТС в мире.

10. 10% мировых запасов лития

11. 140 млн тонн запасов марганевых руд (2-е место в Мире).

12. Почти полный список критических материалов, необходимых США и ЕС для производства полупроводников и высокотехнологичной продукции. В Украине сосредоточено около пяти процентов всех мировых запасов "критического сырья". Есть месторождения 22 из 34 минералов, определенных ЕС как критические. Украина входит в ТОП-10 стран-производителей титана, циркония, графита и марганца.

Помните, что Китай запретил поставки галлия в США и Германию? Так вот, Украина занимает – 2 место в мире по добыче галлия после Китая. И пятое место в мире по добыче германия после Китая, России, США и Японии.

Теперь это все будет в руках России и ее союзника Китая.

13. Развита железнодорожная сеть, позволяющая быстро опрокидывать вооружение в границы Европы.

14. Военно-промышленный комплекс Украины. Сотни заводов, включая таких гигантов как Южмаш, Антонов, Завод Малышева, КБ Луч. Все они теперь работают на полную мощь для обеспечения оккупационной армии и подготовки к вторжению в Европу и войну с НАТО.

15. Десятки тысяч захваченных единиц военной техники украинской армии – танки, пушки, бронемашины, РСЗО, сотни тысяч уникальных современных дронов. Все это будет использовано россией для вторжения в Европу.

16. Миллионы украинцев в трудовых лагерях. Работающих в рабских условиях для нового ордынского рейха.

17. Миллионы насильственно мобилизованных украинцев, которые под дулами заградительных отрядов будут готовиться к вторжению в Европу в ближайшие годы.

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