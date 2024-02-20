Описувати негативні сценарії, як мінімум, необхідно, щоб розуміти, що саме лежить на чаші терезів бездіяльності і які будуть наслідки. А вони будуть критичні для всього Світу

Цей текст не для нас, а для заокеанських друзів. Нам що? Ми робимо все, що можемо, але не все залежить від нас.

Отже, початок 2025 року.

Закінчився трагічний і дуже складний 2024 рік. Україна, не зупинивши російські війська, після взяття Авдіївки продовжила відступати. Снарядний голод, дефіцит людей та техніки не давали шансу українській армії закріпитися. Після виборів президента Росії там була оголошена масова мобілізація.

Наприкінці весни російські війська з півночі вторглися до Сумської та Чернігівської областей. А влітку до Рівненської з Білорусі. Україна так і не отримала обіцяних F16, далекобійних ракет, що не дало перехопити ініціативу ні в повітрі, ні на суші. Обласні центри, аеропорти регулярно обстрілювали ракети. Потоки біженців знову попрямували до Європи. Настали чорні часи.

Внаслідок мовчазної згоди росія отримала контроль над більшою частиною території України. Країни, які підписали гарантії безпеки, голосніше за інших висловлювали стурбованість.

Що отримав Світ від програшу України?

Судіть самі насамперед з вигод росії:

1. Вона залишилася найбільшою країною на планеті і збільшила підконтрольну територію ще на 600 тис. км2.

2. Отримала контроль над природними ресурсами України вартістю понад $15 трлн на додаток до своїх захоплених раніше. У надрах України 117 видів корисних копалин із 120, які споживає людство.

3. росія посіла перше місце у світі (!) з виробництва зернових культур – понад 200 млн тонн та критичний вплив на світову продовольчу безпеку.

4. Отримала повний цикл виробництва титану із титанової сировини, захопленої в Україні. В Україні, нагадаю, є 20% світових запасів титанових руд. А росія імпортує 100% сировини для виробництва металевого титану. А титан це не тільки корпуси Іскандерів та Кинджалів, це корпуси підводних човнів, гармати і все, з чим ми зіткнулися на цій війні.

Крім зброї, контроль титану це обмеження поставок титанової сировини в США і колапс американського ВПК.

5. Отримала росія і контроль ще над 15 атомними енергоблоками, збільшивши ризики ядерного терору Європи.

6. Додатково – найбільші у Світі запаси залізної руди (110 млрд росія + 68 млрд Україна).

7. Великі запаси уранових руд 560 тис. тонн і зростання залежності західних країн, включаючи США.

8. Найбільші в Європі запаси газу (1.2 трлн м3, за даними ДКЗ + 3,6 трлн м3, потенційні запаси Юзівського майданчика, Донецької області).

9. Другу за величиною в Європі та одну з найбільших ГТС у світі.

10. 10% світових запасів літію

11. 140 млн тонн запасів марганевих руд (2-е місце у Світі).

12. Майже повний список критичних матеріалів, необхідних США та ЄС для виробництва напівпровідників та високотехнологічної продукції. В Україні зосереджено приблизно п'ять відсотків усіх світових запасів "критичної сировини". Є родовища 22 із 34 мінералів, визначених ЄС як критичні. Україна входить до ТОП-10 країн-виробників титану, цирконію, графіту та марганцю.

Пам'ятаєте, що Китай заборонив постачання галію в США та Німеччину? Так ось, Україна посідає – 2 місце у світі з видобутку галію після Китаю. І 5 місце у світі з видобутку германію після Китаю, Росії, США та Японії.

Тепер це все буде в руках росії та її союзника Китаю.

13. Розвинута залізнична мережа, що дозволяє швидко перекидати озброєння до кордонів Європи.

14. Військово-промисловий комплекс України. Сотні заводів, включаючи таких гігантів як Південмаш, Антонов, Завод Малишева, КБ Промінь. Усі вони тепер працюють на повну потужність для забезпечення окупаційної армії та підготовки для вторгнення до Європи та війни з НАТО.

15. Десятки тисяч захоплених одиниць військової техніки української армії – танки, гармати, бронемашини, РСЗВ, сотні тисяч унікальних сучасних дронів. Все це буде використано росією для вторгнення до Європи.

16. Мільйони українців у трудових таборах. Працюючих у рабських умовах для нового ординського рейху.

17. Мільйони насильно мобілізованих українців, які під дулами загороджувальних загонів готуватимуться до вторгнення в Європу найближчі роки.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net