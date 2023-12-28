Оптимизация портфеля предприятий в госсобственности

Для того чтобы построить современную эффективную экономику, нужно максимально сократить в ней долю государства. На сегодняшний день в собственности государства все еще находится более 3000 предприятий. Значительная часть из них не работает и наращивает долги, которые покрываются из того же бюджета вместо расходов на оборону, пенсии и соцвыплаты. От этого теряет экономика.

По нашей оценке, в государственной собственности должно остаться чуть более 100 предприятий. Тогда можно эффективно ими управлять. Их список формирует Министерство экономики и утверждает правительство. Остальные предприятия правительство передает в Фонд государственного имущества Украины для приватизации или ликвидации. В 2023 году в ФГИУ передали почти 250 предприятий. Это в дополнение к 200, которые передали в 2022 году.

Вопрос приватизации – это эффективность работы экономики. Важно понимать, что ее суть не просто в разовом поступлении в бюджет от продаж. Это в первую очередь – привлечение инвестиций.

Так, за 2023 год от приватизации имущества через онлайн-аукционы Prozorro.Продажи поступило более 3 млрд грн. ​На каждую такую ​​полученную гривню приходится 4 грн инвестиций в экономику. То есть это деньги на развитие объекта и создание новых рабочих мест.

Вместе с тем правительство работает над перечнем объектов, которые предложит запретить к приватизации. И здесь мы переходим ко второму направлению реформы.

Улучшение управления в предприятиях, оставшихся в госсобственности

Для таких предприятий мы вводим систему корпоративного управления по принципам и рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Качественное корпоративное управление стратегическими предприятиями – наш приоритет и домашнее задание на пути в ЕС. Это механизм, балансирующий разнообразные интересы цивилизованным способом.

Значительные преобразования произошли у Оператора ГТС Украины. Они стали возможны благодаря закону "Об оптимизации структуры собственности Оператора газотранспортной системы Украины", поддержанном депутатами.

Закон разрешил внедрить надлежащее корпоративное управление на стратегическом предприятии. Этот процесс состоял из двух этапов.

На первом этапе Магистральные газопроводы Украины (МГУ) присоединили к ОГТСУ. ПАО "МГУ", которое было дополнительным звеном между государством и оператором, прекратило существовать как отдельное предприятие. В результате этого Министерство энергетики стало прямым собственником ОГТСУ. Такая оптимизация структуры упрощает управление.

Следующий этап и одно из ключевых достижений – заработал наблюдательный совет Оператора ГТС Украины. Это механизм стратегического управления крупной компанией и эффективного контроля. В случае ОГТСУ это также соблюдение требований обособленности и независимости оператора газотранспортной системы. Члены наблюдательного совета предприятия выбирались через прозрачный конкурс с привлечением рекрутера.

Важно, что реорганизация ОГТСУ и назначение наблюдательного совета были среди структурных маяков, которые МВФ определил перед Украиной для получения очередного транша, и мы выполнили их.

Мы также двигаемся от устаревшего формата государственных предприятий к акционерным обществам. Так, Министерство экономики завершает работу над ключевыми документами по превращению НАЭК "Энергоатом" в акционерное общество. Это необходимо не только для стабильной и эффективной работы энергетического сектора, но и для повышения доверия со стороны партнеров. Это позволит привлекать больше инвестиций в атомную отрасль.

Кроме того, началась подготовка к объявлению конкурса по отбору членов наблюдательного совета Энергоатома. Это важное структурное изменение, ведь на этом госпредприятии наблюдательного совета никогда не было. Именно наблюдательный совет будет решать вопросы менеджмента предприятия.

В этом году мы ужесточили процедуру отбора членов наблюдательных советов и руководителей для крупнейших государственных предприятий (вопрос регулируется постановлениями КМУ №777, 142, 143). Да, деловую репутацию и независимость кандидатов на должности членов наблюдательных советов будут проверять профессиональные консультанты. Это позволит привлекать в управление лучших профессионалов. А лучшие специалисты – это более высокая эффективность и прозрачность работы предприятия.

Такие решения важны еще и тем, что они являются частью условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором. Речь идет о поддержке Украины на 2023 год на сумму до 18 млрд евро.

Еще один важный шаг к улучшению управления госпредприятиями, который удалось предпринять в этом году, – упорядочить продажу и аренду имущества государственными АО через онлайн-аукционы Prozorro.Продажи.

Долгое время многие процессы в управлении публичными активами оставались неурегулированными, и это один из них. Государственные АО не были обязаны продавать свое имущество через конкурентные торги, а определяли способы отчуждения и аренды по своему усмотрению. Это создавало неопределенность и коррупционные риски как для компаний, так и для бизнеса, желающего получить доступ к этим активам.

В сентябре Кабмин перевел продажу и аренду имущества государственных компаний на Prozorro.Продажи. И на конец 2023 года уже семь государственных АО объявили торги на более полумиллиарда гривен. Участвовать в таких аукционах может каждый, в том числе иностранные граждане. Это создает больше доверия и государству, и АО в его собственности.

Совершенствование законодательства по корпоративному управлению предприятиями в собственности государства

Один из необходимых элементов реформы – принятие законопроекта 5593-д, совершенствующего корпоративное управление. В этом году мы возобновили работу над проектом закона (первое чтение состоялось еще до войны – в июле 2021 года). Сейчас на рассмотрении депутатов документ, он готов ко второму чтению. Параллельно продолжается доработка части предложений и поправок.

После принятия этого ключевого закона правительство утвердит политику государственной собственности, определяющую цели и приоритеты, по которым государство владеет и управляет государственными предприятиями. Важными составляющими политики государственной собственности являются стратегия приватизации, политика оплаты труда руководителей и членов наблюдательных советов ГП, а также дивидендная политика.

Следующий большой шаг – профессионализация функции владельца.

Чтобы улучшить управление стратегическими государственными предприятиями, мы будем анализировать варианты консолидации функций собственника. Для этого мы изучаем французский опыт, сотрудничаем с государственным холдинговым агентством Франции.

Затруднения в управлении стратегическими госпредприятиями связаны с тем, что 120 компаниями управляют 89 различных государственных учреждений. Их функции и обязанности часто дублируются. Консолидация поможет сбалансировать это. Но позволит государству получать прибыль от предприятий, которые нельзя приватизировать, а самим предприятиям – привлекать инвестиции на более выгодных условиях.

Кроме наблюдательных советов на ключевых предприятиях нам также нужна оценка их работы. Для этого важно в следующем году утвердить порядок оценки и провести ее на нескольких предприятиях. Опыт стран, уже внедривших лучшие практики, для нас очень ценный. Так что в этой работе мы используем экспертизу и наработку ОЭСР.

В итоге наша цель – оставить у государства небольшое количество стратегических предприятий и внедрить процесс эффективного управления в пользу украинцев. Реформа управления государственным имуществом преследует цель не только экономического развития и антикоррупционного эффекта. Это еще и миллиардные инвестиции, крайне необходимые для устойчивого восстановления Украины. Поэтому, несмотря на войну, мы продолжим строить эффективную и понятную систему.

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