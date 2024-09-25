Основными факторами являются погодные катаклизмы, сокращение предложения из ключевых регионов производства и конкуренция со стороны РФ.

Украинские экспортеры пшеницы продолжают активно фиксировать контракты на октябрь-ноябрь 2024 года, а ситуация на рынке указывает на тренд к росту цен в ближайшие месяцы.

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