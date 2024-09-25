Что будет с ценами на пшеницу?
Денис Марчук
заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета
Украинские экспортеры пшеницы продолжают активно фиксировать контракты на октябрь-ноябрь 2024 года, а ситуация на рынке указывает на тренд к росту цен в ближайшие месяцы.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net