Що буде з цінами на пшеницю?
Денис Марчук
заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради
Українські експортери пшениці продовжують активно фіксувати контракти на жовтень-листопад 2024 року, а ситуація на ринку вказує на тренд до зростання цін у найближчі місяці.
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