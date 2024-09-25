Основними чинниками є погодні катаклізми, скорочення пропозиції з ключових регіонів виробництва та конкуренція з боку РФ

Українські експортери пшениці продовжують активно фіксувати контракти на жовтень-листопад 2024 року, а ситуація на ринку вказує на тренд до зростання цін у найближчі місяці.

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