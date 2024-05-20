Что может означать смена президента

Согласно конституции Ирана, любая смерть президента приводит к тому, что первый вице-президент исполняет обязанности временного президента. В этом случае это – Мохаммад Мохбер, который является политиком, примерно таким же, как и Раиси, и который был известным членом иранской команды, ведущей переговоры об оружейных соглашениях с Москвой.

Иран также должен будет провести президентские выборы в течение 50 дней. Остается выяснить, кого верховный лидер одобрит как будущего президента и потенциального преемника.

Но вполне вероятно, что консерваторы в Тегеране усилят государственные репрессии и манипуляции на выборах. На региональном и международном уровнях ожидается налаживание более крепких связей с многообещающими союзниками и проведение более просчитанной конфронтации с традиционными противниками.

Кем был Ибрагим Раиси?

Со времен Иранской революции 1979 года Раиси действовал как усердный аппаратчик Исламской Республики и выдающийся протеже Хаменеи, который как верховный лидер имеет полную власть в Исламской Республике.

Прежде чем стать президентом в 2021 году, Раиси занимал разные должности в судебной системе под руководством верховного лидера. Как прокурор в конце ирано-иракской войны в 1988 году он был членом комитета, приговорившего к смерти тысячи политических заключенных.

Казни принесли ему прозвище "Тегеранский мясник", а впоследствии стимулировали против него санкции со стороны Соединенных Штатов и осуждение со стороны ООН и международных правозащитных организаций.

С 2006 года Раиси работал в Ассамблее экспертов, органе, который назначает верховного лидера и контролирует его.

И, несмотря на отсутствие харизмы и красноречия, считалось, что 63-летний Раиси готовили преемником 85-летнего Хаменеи в должности верховного лидера.

Клетчатый отечественный рекорд

Он противоречиво победил на президентских выборах 2021 года после большого количества дисквалификаций кандидатов Корпусом стражей, проверяющим кандидатов, и исторически низкой явки избирателей менее 50%.

Чтобы успокоить свою консервативную базу, Раиси и его правительство активизировали моральную полицию и снова наложили религиозные ограничения на общество. Эта политика привела к протестам "Женщины, жизнь, свобода", вызванным смертью Махсы Амини под стражей в полиции в 2022 году. Демонстрации оказались самыми большими и длительными за почти 50-летнюю историю Исламской Республики. Они также привели к беспрецедентным государственным репрессиям: более 500 протестующих были убиты и сотни ранены, пропали без вести и задержаны. Во время протестов Раиси демонстрировал свою лояльность верховному лидеру и консервативным элитам, удвоив ограничения и репрессии.

Между тем во время правления Раиси экономика Ирана продолжала страдать из-за сочетания бесхозяйственности правительства и коррупции, а также санкции США, которые усилились в ответ на внутренние репрессии Тегерана и провокации за рубежом.

Противостояние из-за сближения

Внутренние проблемы во время президентства Раиси сопровождались изменениями региональной и международной роли Ирана.

Как верховный лидер, у Хаменеи – последнее слово относительно внешней политики. Но Раиси возглавлял государство, которое продолжало идти по пути конфронтации со своими противниками, в том числе США и Израилем.

И то ли из-за выбора, то ли из-за осознанной необходимости, Тегеран отошел от любой идеи сближения с Западом.

Столкнувшись с ужесточением санкций США, Иран под руководством Раиси не желал возрождать ядерное соглашение. В то же время Иран увеличил обогащение урана, заблокировал международных инспекторов и стал ядерным пороговым государством.

Раиси также продолжил политику своего предшественника Хасана Рухани "Взгляд на восток". С этой целью он и его правительство стремились к большему сближению с Китаем.

Пекин, в свою очередь, предложил экономический путь спасения, импортируя иранскую нефть и выступив посредником в дипломатическом соглашении между Ираном и Саудовской Аравией в марте 2023 года.

Между тем, во время президентства Раиси, Иран продолжал выступать союзником и спонсором конфликтов против США и Запада, доставляя боевые беспилотники в Россию для использования в Украине и снабжая оружием различные региональные прокси на Ближнем Востоке.

С тех пор как 7 октября 2023 года началась война в Газе, Иран под руководством Хаменеи и Раиси поддерживал тонкий баланс между тем, чтобы позволить своим региональным посредникам противостоять Израилю и Соединенным Штатам, избегая при этом прямой конфронтации с обеими странами, традиционно сильными.

Этот баланс был мгновенно нарушен, когда Исламская Республика впервые в истории атаковала Израиль с помощью беспилотников и ракет в апреле в ответ на удар по консульству Ирана в Дамаске.

Раиси – хотя и не отвечал непосредственно за внешнюю политику – был ключевым сторонником попыток иранского режима еще больше дистанцироваться от устоявшегося международного порядка и искать союзы со странами, которые так же антагонистически относятся к Западу.

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