В последнее время президента Франции не узнать. Он больше не ищет пути примирения и бросает вызов Путину

Но почему? Что произошло?

Скорее всего, это выборы. В Европарламент. Которые еще раз ярко подчеркивают, как велик стратег Путин и как он всех переиграл.

О чем идет речь? Сейчас в Европе есть рост популярности правых радикалов. Что беспокоит. Почему они становятся популярнее? Они продают страх. Страх это на самом деле лучший инструмент влияния на людей. И вот праворадикалы пугают людей в Европе наплывом мигрантов, исламизацией. Это эффективно. И это находит отклик в глубочайших точках человеческой души, а точнее ДНК. Ибо "свои против чужих". Эволюционный механизм. И люди боятся. И потому готовы голосовать за правых.

Какой ответ? Еще больший страх. Страх войны. И здесь интересы политиков и Украины совпали. Что может напугать людей еще больше, чем мигранты, чем чужестранцы? Война. Иностранцы с оружием. Дикие варвары с востока. Этот страх должен быть даже сильнее. Или, по крайней мере, альтернативным.

Мы не знаем, планирует ли Путин напасть на Европу или нет. Он может и этого хотеть. Хотя ресурсов для этого у него физически нет. Но и нападение на Украину было не рациональным в нашей логике. И неизвестно, что там подсказывает Путину логика имперца. Планирует он или нет, но его поведение позволяет говорить, что он может напасть. А значит, представляет угрозу рядовым жителям континента. А значит, они могут этого бояться. И значит, можно возглавлять движение сопротивления. И набирать электоральные балы. А выборы в Европарламент уже близки.

Вот так и совпали интересы Макрона и Украины. Тем более что поддержка Украины не только в интересах лично Макрона, но и Франции как государства. Как и ЕС.

К тому же Макрон всегда хотел быть лидером ЕС. И не может себе позволить, чтобы Шольц, который в последнее время очень сильно помогает, а сама Германия де-факто взяла на себя лидерство в последние месяцы по организации увеличенной поддержки Украины и европейской интеграции Украины, был круче, чем Макрон.

Очень нравится такое изменение подхода. Потому что 2 года назад эти ребята соревновались, кто раньше позвонит Путину. Теперь эта конкуренция играет на руку Украине. И будет играть. Ибо развернуть этот корабль ЕС, корабль бюрократии, уже не по силам никому. И даже правые, приходя к власти или выигрывая выборы, остаются на позиции поддержки и противостоянии России. Ибо для правых всегда лучше эксплуатировать два страха, чем только один.

И как символически смотрится очередной провал стратегии Путина. Он надеялся, что угроза войны с Россией и экономические причины заставят европейцев отказаться от поддержки Украины. Хотел заморозить Европу. Запугать. Медведев этим занимается без остановки, делая перерывы на употребление допинга. А результат оказался обратным. Оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем. Оказалось, что страх перед Россией не заставляет бросить Украину, а может обеспечить интересы Макрона и других политиков, так и обеспечить увеличение поддержки для Украины. Которая наращивается. И будет наращиваться. Ибо становится мейнстримом в Европе.

Цинично? Да пожалуйста. Главное, что это помогает Украине.

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