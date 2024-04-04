То есть ради "целостного дизайнерского решения" людям, отдавшим свою жизнь за Украину и их родным и близким, следует отказать в праве на христианский символ над погребением, потому что "у нас светское государство". Отказать в свободе тем, кто за нее положил жизнь. Чтобы казацкие кресты "не мозолили глаз"?

По этой логике следует запретить и отпевание погибших в храмах – чтобы не нарушать "единый военный церемониал". Хорошо, что к такому еще не пришли.

Следует снять крест в Батурине? Убрать крест из мемориала под Крутами и из самой мемориальной могилы крутянцев в столице? Убрать все кресты, установленные в память о Голодоморе, начиная с того, какой на Михайловской площади? Убрать Стену памяти? – она же на стенах действующего (!) христианского (!) православного (!) монастыря (!).

Светское государство означает "религиозно НЕЙТРАЛЬНОЕ", которое с уважением относится к религиозному выбору личности. А не безбожническая/атеистическая, где под оберткой "светского" навязывается атеизм, который есть не светскость, а одна из форм веры, не имеющая никаких оснований быть выделенной для доминирования над другими. В конце концов мы как общество уже переживали атеистический эксперимент – последствия икаются до сих пор. И кресты на кладбищах уже запрещали ставить…

Равноправие, если оно подлинное, не имеет ничего общего с принуждением, чтобы большинство отказывалось от своей идентичности (а большинство и в Украине, и в армии – христиане) для унификации с меньшинствами. В этом случае – чтобы христиане унифицировались с теми, кому крест на могиле "мешает".

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