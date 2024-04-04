Тобто заради "цілісного дизайнерського рішення" людям, які віддали своє життя за Україну та їхнім рідним і близьким слід відмовити у праві на християнський символ над похованням, бо "у нас світська держава". Відмовити в свободі тим, хто за неї поклав життя. Щоби козацькі хрести "не муляли око"?

За цією логікою слід заборонити і відспівування загиблих у храмах – щоби не порушувати "єдиний військовий церемоніал". Добре, що ще й до такого не прийшли.

Слід зняти хрест у Батурині? Прибрати хрест з меморіалу під Крутами і з самої меморіальної могили крутянців у столиці? Поприбирати всі хрести, встановлені в памʼять про Голодомор, починаючи з того, який на Михайлівській площі? Прибрати Стіну памʼяті? – вона ж на мурах діючого (!) християнського (!) православного (!) монастиря (!).

Світська держава означає "релігійно НЕЙТРАЛЬНА", яка з повагою ставиться до релігійного вибору особи. А не безбожницька/атеїстична, де під обгорткою "світського" навʼязується атеїзм, який є не світськість, а лише одна з форм віри, яка не має жодних підстав бути виокремленою для домінування над іншими. Зрештою, ми як суспільство вже переживали атеїстичний експеримент – наслідки гикаються досі. І хрести на кладовищах вже забороняли ставити…

Рівноправність, якщо вона справжня, не має нічого спільного з примушуванням, щоби більшість відмовлялася від своєї ідентичності (а більшість і в Україні, і у війську – християни) задля уніфікування з меншостями. В цьому випадку – щоби християни уніфікувалися з тими, кому хрест на могилі "заважає".

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