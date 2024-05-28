Идея сейчас заключается в том, чтобы подписать такие соглашения со всеми 32 странами НАТО

Украина подписала еще одно соглашение о безопасности со страной НАТО. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия.

Насколько я понимаю, идея сейчас заключается в том, чтобы подписать такие соглашения со всеми 32 странами НАТО. Если руководство страны и наши дипломаты смогут это сделать, это будет очень мощно.

Напомню, что кроме психологической и рамочной договоренности о поддержке безопасности, каждое соглашение предусматривает заверение стран НАТО в финансовой поддержке украинского военного бюджета (а это означает, что эти суммы будут заранее попадать в бюджеты этих стран).

Если объединить эти ресурсы 32 стран и получать от них ежегодно 40-50 млрд долларов в поддержку нашей армии в течение нескольких лет, это может быть очень существенным вкладом в победу и безопасность после победы. И позволит не быть зависимыми от одной страны, как это было в конце 2023 года.

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